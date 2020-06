Arianna Montefiori è Valentina – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Arianna Montefiori è Valentina nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5, un personaggio più che noto agli appassionati. Una ragazza che nella vita ha dovuto affrontare diverse batoste e che si ritroverà ancora una volta di fronte ad uno scoglio fin troppo grande.

Valentina è innamorata, ma spesso nega a se stessa di provare dei sentimenti. Quando la vita le volterà le spalle e la farà finire in sedia a rotelle, la ragazza deciderà di allontanare chiunque dalla sua esistenza. Persino la migliore amica.

Arianna Montefiori è Valetina – La scheda

Valentina ha perso molto nella vita. In passato ha dovuto accettare la decisione del padre di non avere nulla a che fare con lei. La famiglia le è sempre stata stretta e per questo ha deciso di fare la escort, finendo però in Convento. Una vita del tutto diversa quella degli ospiti della struttura: la ragazza ha dovuto imparare a rispettare gli altri. Suor Costanza (Valeria Fabrizi) però l’ha subito presa sotto la propria ala protettiva. Nel quinto capitolo, Valentina finirà in ospedale in grave condizioni. Dopo aver vissuto diversi giorni in coma, al suo risveglio scoprirà di non avere più l’uso delle gambe. Gabriele (Cristiano Caccamo) continuerà a starle vicino, così come Azzurra (Francesca Chillemi), ma sarà lei ad allontanare entrambi.

All’inizio ciò che le è accaduto verrà associato ad un tentativo di suicidio. La migliore amica e Suor Angela (Elena Sofia Ricci) però inizieranno ad indagare per scoprire la verità. Verrà fuori alla fine che la ragazza è stata aggredita da un magnaccia, solo per aver cercato di proteggere una ragazza della strada. Arianna Montefiori è Valentina, una ragazza testarda che deciderà di non vivere nella speranza di poter camminare di nuovo. La vita però le darà presto torto ancora una volta e la spingerà ad arrendersi alla felicità.