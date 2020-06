Calciomercato Milan – Bennacer piace a PSG e City, giocatore blindato dalla clausola

Calciomercato Milan – Arrivano voci di interessi importanti per Ismael Bennacer. Il Milan si troverà a far fronte a un “attacco” diretto al proprio centrocampo. Bennacer, stando a quanto riferisce oggi La Gazzetta dello Sport, è al centro delle attenzioni di due dei club più importanti d’Europa: il PSG ed il Manchester City. E di fronte ad una eventuale offerta consistente da parte di uno dei due, il giocatore potrebbe essere fortemente tentato di abbandonare il club rossonero per trasferirsi alla corte di Tuchel o Guardiola: cosa farà il Milan?

Calciomercato Milan – Bennacer blindato

La risposta della dirigenza milanista dovrebbe essere quella di trincerarsi dietro la clausola rescissoria impostata all’arrivo del ragazzo dall’Empoli: 50 milioni di euro o non se ne fa nulla. D’altra parte il ragazzo è a Milano da solo un anno e l’area tecnica intende puntare fortemente su di lui. Se il giocatore o il procuratore troveranno un club disposto, in questi tempi di crisi, a sborsare ben 50 milioni, allora si allargheranno le braccia alla cessione e si tornerà sul mercato per trovare un profilo simile. Di certo il Milan non potrà pareggiare le offerte di ingaggio di due colossi come PSG e City, ma se questi club non arriveranno alla clausola, Bennacer rimarrà, magari con la promessa di un adeguamento a fine della prossima stagione.

Intanto dall’estero si apprende che sul giocatore si stanno muovendo due personaggi importanti dei due club citati: Leonardo sponda Parigi, e addirittura direttamente Pep Guardiola per il City. Il dirigente brasiliano del club transalpino avrebbe avviato già i contatti con l’agente del giocatore, Moussa Sissoko. La risposta del procuratore dovrebbe essere stata quella descritta: nessuna trattativa, clausola oppure niente trasferimento. Guardiola, invece, avrebbe direttamente fatto una chiacchierata col giocatore, secondo i francesi di RMC Sport, che hanno sottolineato il “duello” tra i due club per aggiudicarsi il giocatore. Fatto sta che gli ammiratori di Bennacer crescono: il Milan si rimette alla clausola, il valore del cartellino del giocatore è quello, serve farsi avanti.