Chi è Stefano Rosso, il fidanzato di Francesca Chillemi?

Francesca Chillemi è tra le protagoniste di Che Dio ci Aiuti – la cui quinta stagione, ovviamente con protagonista Elena Sofia Ricci, è in replica su Rai Uno in questo periodo – ed è fidanzata da anni con Stefano Rosso. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Stefano Rosso – Quanti Anni ha?

Stefano Rosso, compagno della ex Miss Italia e oggi attrice Francesca Chillemi, è nato a Marostica, provincia di Vicenza, il 1° giugno 1979. Ciò significa che ha da poco compiuto 41 anni.

Carriera

Diplomato al Liceo Scientifico, il figlio del fondatore del marchio Diesel si è successivamente iscritto al Fashion Institute of Technology di New York, laureandosi in marketing.

Una volta tornato in Italia, ha assunto diversi incarichi. Tra questi è possibile ricordare il ruolo di amministratore delegato di Red Circle Investments, società di investimento privata della sua famiglia.

Da non dimenticare è anche il ruolo di direttore dello svilluppo aziendale di OTB, il marchio che controlla Diesel. Per quel che concerne questo brand, ricordiamo che Stefano Rosso è stato nominato nel 2017 CEO per il Nord America.

La carriera del fidanzato di Francesca Chillemi tocca diversi ambiti. Tra questi, è possibile citare il mondo sportivo. Nel 2018, ha infatti annunciato l’acquisto di una squadra di calcio, la LR Vicenza Virtus, che l’anno successivo si è fusa con la Bassano Virus.

Storia con Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, che ha conquistato la corona di Miss Italia nel 2003, è legata a Stefano Rosso dal 2015. L’anno successivo, la coppia ha accolto la prima figlia, la piccola Rania.