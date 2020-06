Cristiano Caccamo è Gabriele – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Cristiano Caccamo è Gabriele nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5: chi è il suo personaggio? Lo abbiamo già conosciuto in passato: è un giovane dottore che lavora nell’ospedale della città e che ha conosciuto l’amore. Presto però il destino si metterà fra lui e la donna che ama e lo spingerà a fare delle scelte importanti.

Gabriele è un ragazzo d’oro e forse fin troppo disponibile nei confronti del prossimo. La sua comprensione dell’essere umano è tale che spesso finisce per lasciare che gli altri lo trattino male. Anche se non si è mai visto come padre, presto verrà ‘agganciato’ da due gemelline peperine che gli daranno filo da torcere.

Cristiano Caccamo è Gabriele – La scheda

Gabriele ha vissuto diversi scontri con Valentina (Arianna Montefiori) prima di accettare di esserne innamorato. Nel corso del quarto capitolo, abbiamo vissuto da vicino gli scontri fra i due ragazzi e infine alla nascita del loro amore. Spesso ostacolato da eventi e persone esterne al loro rapporto. Le cose non andranno meglio nel quinto capitolo, visto che Gabriele e Valentina verranno segnati da un destino infausto. Lei finirà in sedia a rotelle per via di un’aggressione e perderà ogni speranza di poter ritornare a camminare.

Gabriele la ama, forse talmente tanto da essere persino disposto a lasciarla andare. I due ragazzi verranno sorvegliati a vista da Suor Costanza (Valeria Fabrizi), che cercherà di fare di tutto perchè possano sciogliere tutti i nodi che li tengono divisi. Non sarà così semplice: i due ragazzi dovranno affrontare una frattura definitiva prima di capire di non poter fare a meno l’uno dell’altra. Verranno versate molte lacrime, le delusioni saranno sempre dietro l’angolo. Finchè i sentimenti non si riveleranno più forti di qualsiasi altra cosa. Cristiano Caccamo è Gabriele, un altro ruolo di successo per il giovane attore siciliano.