Film Stasera in Tv – The Lincoln Lawyer – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Lincoln Lawyer. Produzione statunitense del 2011 per la regia di Brad Furman, con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas e altri. Il film è tratto dal romanzo di Michael Connelly Avvocato di difesa.

The Lincoln Lawyer – Trama

Mick Haller è un avvocato di Los Angeles che prepara i suoi casi dal sedile posteriore di una Lincoln a nolo targata “Not guilty” (non colpevole, ndr), mentre si sposta da un tribunale all’altro per difendere piccoli criminali di ogni tipo. Nonostante non faccia parte di un grande studio legale e il suo ufficio sia la sua auto, sa come muoversi all’interno delle aule di un tribunale. Quando un playboy di Beverly Hills, accusato di aver aggredito una donna rimorchiata in un bar, lo incarica della sua difesa, Haller ha l’impressione di toccare il cielo con un dito. Accetta il caso ritenendo l’uomo innocente ma il giorno in cui un investigatore privato, che lavora a stretto contatto con lui, viene trovato morto, Haller capisce che il caso in cui è coinvolto è assai peggiore di quanto riteneva.

The Lincoln Lawyer – Trailer Video

The Lincoln Lawyer – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Lincoln Lawyer

Genere: Thriller

Durata: 2h

Anno: 2011

Paese: USA

Regia: Brad Furman

Cast: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael PeÑa, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston

The Lincoln Lawyer – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Rai Movie, (canale 243 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi, giovedì 4 Giugno 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Totò, Peppino e… la malafemmina.