Frasi Ambiente. Il rispetto dell’ambiente è un tema che non deve essere mai sottovalutato, purtroppo l’inquinamento in ogni sua forma sta distruggendo la terra.

La sensibilizzazione verso questo tema è davvero fondamentale anche per i più giovani. Sono i piccoli comportamenti corretti che possono salvare l’ambiente e il buon esempio che può dare importanti frutti. Preservare l’ambiente vuol dire lasciare un mondo migliore alle generazioni che verranno. Purtroppo, troppo poco è l’impegno per essere degli attenti abitanti di questa terra. Celebrare l ‘ambiente è davvero importante e inviare una frase per ricordare di questo giorno lo è ancora di più. Ecco che qui trovi una raccolta di frasi per comunicare l ‘importanza del rispetto dell’ambiente.

Frasi Giornata Mondiale dell’Ambiente

• Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi non sapevano: accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva ma non si è preoccupata (Mikhail Sergeevich Gorbachev)

• Sono sempre più facilmente disgustato dal fatto che stiamo vivendo in questa società è impegnata a farci spendere più di quanto abbiamo ho più di quanto dovremmo, per cose di cui non abbiamo realmente bisogno che vogliamo e che inoltre ci sta uccidendo lentamente mentre ci riempie tutte le discariche e fa cantare sempre meno gli uccelli (John Updike)

• Ai nostri giorni quasi ogni cosiddetto miglioramento a cui l’uomo possa for mano come la costruzione di case all’abbattimento di foreste e alberi secolari, per verte in modo irrimediabile il paesaggio è sempre più addomesticato e banale (Henry David Thoreau)

• Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato (detto masai)

• Credi che finché la terra e rotonda potrà trovare ovunque paesaggi naturali? può una faccia rotonda avere più di un naso ? (Salvador Dalì)