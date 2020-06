Maria Chiara Giannetta è Asia – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Maria Chiara Giannetta è Asia nella fiction Che Dio Ci Aiuti 5: chi è il suo personaggio? Abbiamo già avuto modo di conoscerla in passato, grazie ad una storia d’amore tormentata. In questo nuovo capitolo, apparirà solo in rare occasioni e per dare una notizia sorprendente al suo ex.

Asia ha sempre inseguito l’amore e poco importa quale volto abbia. Per coronare i suoi sogni, non esita persino a mettere da parte la propria maternità. Anche se poi cercherà di tornare sui suoi passi.

Maria Chiara Giannetta è Asia – La scheda

Asia ha fatto la sua comparsa nel quarto capitolo, quando a causa di un incidente ha perso la memoria. Fra lei e Nico (Gianmarco Saurino) è nato subito l’amore e una relazione intensa. Anche se la ragazza finirà per sollevare i dubbi di un altro personaggio, che inizierà a credere che abbia finto l’amnesia. I sospetti si riveleranno corretti e in qualche modo spingeranno Asia a tagliare i ponti con tutto e tutti, fino ad andarsene via. Dopo aver perso le sue tracce, la ritroveremo nel debutto del quinto capitolo. Anche in questo caso ha delle novità da raccontare: Mattia. Dalla sua relazione con l’avvocato è nato infatti un bambino e Asia non ha alcuna intenzione di prendersene cura.

Asia ritornerà in scena in un momento molto particolare: assisterà al bacio fra Ginevra (Simonetta Columbu) e il suo ex. Dopo di che rivelerà all’avvocato di aver partorito cinque mesi prima e di aver deciso di andarsene via con il suo nuovo fidanzato, alla volta di Parigi. Il patto è che ritornerà a prendere il bambino sei mesi più tardi: almeno questo è quello che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) dirà al neo papà. Maria Chiara Giannetta è Asia, una ragazza che ha scelto di mettere al primo posto il proprio benessere. Anche se questo vuol dire rinunciare ad essere una madre.