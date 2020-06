Pago pronto alla guerra social | Nuovo risvolto fuori dal GF Vip

By

Pago dopo la fine della sua storia con Serena Enardu si dimostra pronto alla guerra social dimostrando la sua ragione e portando le prove di ciò che dice. L’ex gieffino sembra quindi deciso a portare avanti la sua battagli cercando in tutti i modi di smascherare l’ex gieffina dopo le tantissime bugie.

Il cantante al settimanale Chi ha raccontato di come ha scoperto le tantissime menzogne che, Serena le aveva raccontato. Pago durante un momento di insicurezza e di dubbi, ha deciso di controllare il telefono della sua compagna, scoprendo così la verità sulla conoscenza con Alessandro Graziani.

Pago pronto alla guerra social

L’intervista al settimanale Chi, ha fatto emergere verità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Pago ha infatti raccontato che leggendo le conversazioni tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, è venuto a conoscenza di rapporti intimi che la compagna non le aveva mai raccontato.

Durante la puntata andata in onda oggi a Uomini e Donne, il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto fare alcune domande a Alessandro Graziani cercando di capire come sono andate realmente le cose. Dopo vari giri di parole, l’ex corteggiatore ha confessato alcuni rapporti intimi con la ex gieffina convinto che Pago ne fosse a conoscenza.

L’attacco del cantante contro Serena Enardu

Serena sulle sue storie Instagram, ha spiegato di aver seguito tutta la puntata di Uomini e Donne, trovando le accuse fatte a Alessandro davvero senza senso. Secondo la ex gieffina infatti, il giornalista insieme a tutti quelli che credono a Pago, avrebbero montato una storia inventata ma soprattutto non veritiera.

L’influencer durante le sue storie, ha lanciato anche una fortissima offesa nei confronti del giornalista e di Pago, definendoli malati mentali per aver dato vita a una relazione che non è mai esistita. Le parole di Serena sono state forti e molto dure, dettate in un momento di rabbia subito dopo la puntata.

Il cantante però, sembra pronto a ribadire e lancia una nuova accusa e frecciatina nei confronti della Enardu sul suo profilo Instagram. Pago si dimostra pronto a iniziare una vera e propria guerra sui social, cercando a tutti i costi di far emergere la verità e le conversazioni che lui stesso a letto tra l’influencer e Alessandro Graziani.

Le parole di Pago sono state molto chiare: “Presto parlerò io. Fidatevi di me. Pacifico, sempre. Quasi sempre”.