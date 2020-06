Ci sono persone che hanno le mani bucate, altre che spendono e spandono e altre ancora che sono davvero tirchie. Quali sono i segni zodiacali più tirchi? Ecco l’elenco dei più taccagni in assoluto tra i dodici.

1. Il Toro

Tra i segni zodiacali più tirchi in assoluto al primo posto troviamo il Toro. Di natura stabile e affidabile, il Toro è molto bravo nel gestire le finanze ed è un gran risparmiatore. Ma questa sua capacità di maneggiare il denaro lui la porta troppo all’eccesso. Il Toro risparmia anche quando non c’è bisogno, è capace di morire di freddo pur di non spendere soldi per il riscaldamento, si mette sempre gli stessi vestiti per risparmiare. Il bello è che i Toro non sono mai indigenti. Hanno infatti spesso un lavoro stabile, una casa di proprietà e finanze molto solide, raccolte in un nutrito conto in banca. L’eccessiva preoccupazione per il denaro impedisce ai nati del segno zodiacale del Toro di godersi la vita a causa delle rinunce che fanno per non spendere.

2. Il Cancro

Tra i segni zodiacali più tirchi c’è anche il Cancro. Molto oculato quando si parla di finanze, il Cancro non spende mai un soldo in più del suo budget, non si lascia travolgere dal fascino dello shopping e tende a riciclare o recuperare vestiti o oggetti. Quando deve fare un regalo a qualcuno, guarda nei suoi cassetti se qualcosa può andare bene piuttosto che avere il fastidio di tirare fuori dei soldi. La sua pidocchieria parte da un pensiero molto razionale ma facendo così si perde molti piaceri della vita come il Toro.

3. La Vergine

Altro segno tirchio è quello della Vergine. I nati del segno zodiacale della Vergine sono molto razionali e pratici e spendono soldi solo per cose serie. I nati del segno della Vergine sono pronti a mettere mano al portafoglio quando si tratta di fare investimenti importanti, come comprare un’auto o acquistare un immobile. Per tutto il resto invece si possono definire tranquillamente tirchi. L’uomo poi è vergognoso quando si fa offrire da bere dalla donna.

4. Il Sagittario

Chiude questo elenco dei gran parsimoniosi l’ultimo peggiore tirchio dello Zodiaco, il Sagittario. Il nato del segno del Sagittario è la classica persona che quando vuole offrirvi da bere vi porta alla fontana, che d’inverno sta in casa con cappotto e sciarpa pur di evitare di accendere i termosifoni perché teme il conto salato della bolletta del riscaldamento. Il Sagittario casualmente nel portafoglio non ha mai contante ma solo carte per cui non può certo offrirvi un caffè al bar. Se siete stanchi e volete sedervi, il Sagittario vi fa accomodare su una panchina del parco, che è gratis.