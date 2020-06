Tina Cipollari vacanze al mare | Lontano da Gemma e Uomini e Donne

By

Tina Cipollari carica alcune storie sul suo profilo Instagram e si mostra pronta al primo bagno di questa stagione estiva e le sue vacanze al mare. L’opinionista ha deciso di prendersi alcuni giorni liberi per disintossicarsi dalle tantissime discussioni con Gemma Galgani e dall’interno programma di Uomini e Donne.

L’opinionista sembra essere stanca delle continue discussioni che avvengono quotidianamente all’interno del programma e che, vedono sempre protagonista Gemma Galgani.

Tina Cipollari vacanze al mare

La Cipollari decide così di staccare la spinta da tutti i problemi affrontati nelle ultime settimane a Uomini e Donne come quelli di Veronica Ursida. L’opinionista di è dimostrata sempre pronta a dire la sua nei confronti di ciò che non le sta bene, a costo di risultare antipatica o addirittura cattiva.

Tina Cipollari si è infatti, mostrata sempre per la donna che è criticando ormai da diversi anni tutto quello che riguarda Gemma Galgani. La conoscenza della dama con Nicola Vivarelli, cavaliere con una grande differenza di età da lei, ha attirato per l’ennesima volta le tantissime critiche e offese della stessa opinionista.

Ora però, Tina Cipollari sembra avere un po’ di tempo per lei decidendo di dedicarsi alle sue prime vacanze al mare. Nessuno si sarebbe aspettato che Tina prendesse subito la fine di Uomini e Donne per approfittare del bel tempo e della poca gente ancora in giro.

L’opinionista fa sognare i fan

Tina Cipollari sul suo profilo Instagram ha deciso di mostrare il posto magnifico in cui ha deciso di trascorrere alcuni giorni in totale relax e lontano soprattutto da Gemma Galgani.

L’opinionista è sempre più convinta che durante i mesi estivi la dama di Uomini e Donne, verrà lasciata da sola dallo stesso Nicola che secondo i suoi piani, la lascerà per una donna più giovane.

Tina sul suo profilo social, mostra il bellissimo mare del Salente con tanto di ombrellone e lettini già presi proprio per lei. Quello che si stanno chiedendo tutti però, è con chi sia andata in vacanza la Cipollari?

Molti sui social, hanno subito pensato a Vincenzo Ferrara con cui l’opinionista ha una storia d’amore e con cui il prossimo anno ha deciso convolerà a nozze. Una vacanza che i fan di Tina hanno visto come un gesto romantico per la coppia che può così recuperare il tempo perso della quarantena.