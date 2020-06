Valeria Fabrizi è Suor Costanza – Chi è – Che Dio Ci Aiuti 5

Valeria Fabrizi è Suor Costanza in Che Dio Ci Aiuti 5, uno dei personaggi più interessanti della fiction italiana. Anche se indossa il velo da tanti anni, non ha mai smesso di essere un po’ bambina. Non ama la tecnologia e si comporta sempre un po’ da mamma con le sue ragazze.

Pur di ottenere ciò che vuole, Suor Costanza è persino in grado di mentire. Si tratta di piccole bugie che la rendono unica e simpatica agli occhi dei telespettatori. Forse non è presente come vorremmo, ma senza di lei lo show perderebbe moltissimo.

Valeria Fabrizi è Suor Costanza – La scheda

Suor Costanza è il braccio fedele di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), sia quando si tratta di mettersi nei pasticci sia per altre questioni di fede. Non esita a dire la sua e non disprezza un bicchiere di buon vino. Non bisogna fare l’errore tuttavia di credere che ceda così facilmente ai vizi. Le due suore sono come madre e figlia, molto di più di due sorelle. Anche se spesso entrano in conflitto per il loro modo di vedere la fede e la gestione del Convento. Forse non dirà spesso alla Suora più giovane di volerle bene, ma glielo dimostra a modo suo. In primo piano del resto c’è la sua fede e devozione nei confronti della religione, ma anche una forte preferenza nei confronti di Valentina (Arianna Montefiori).

Suor Costanza sa anche essere una donna romantica: crede nell’amore e fa di tutto perchè chi è innamorato possa risolvere i conflitti di coppia. Si lascia andare anche molto facilmente all’ansia, si preoccupa per tutto e per tutti. Non esita nemmeno a mettere in atto alcuni stratagemmi per nascondere i suoi veri obiettivi. Valeria Fabrizia è Suor Costanza: l’ennesima dimostrazione che l’attrice italiana ha stoffa da vendere in fatto di recitazione.