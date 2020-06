Calciomercato Napoli – Jeremie Boga apre alla cessione: “Il mio sogno è giocare in Europa”

Si candida seriamente come uno dei nomi “caldi” in fase di calciomercato Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che da due anni milita con successo con la casacca dei neroverdi, acquistato per 3,5 milioni di euro dal Chelsea che ne ha mantenuto un diritto di recompra però non esercitato dal club londinese. Dopo un primo anno di adattamento in Serie A, l’esterno francese naturalizzato ivoriano è stato promosso titolare da De Zerbi, risultando molto spesso decisivo con dribbling, assist e goal pesanti.

“Grato a De Zerbi”

Le performance di ottimo livello hanno inevitabilmente fatto salire le quotazioni del giocatore, che già da diversi mesi viene seguito da diversi club, e tra questi c’è il Napoli che lo tiene d’occhio da tempo. L’interesse è stato ammesso dallo stesso giocatore che ha dichiarato: “E’ vero, sono stato accostato a club importanti come il Napoli, e l’interesse è concreto, fa indubbiamente piacere, ma potrei decidere di restare ancora al Sassuolo, visto che De Zerbi mi concecde molta libertà sul campo e mi ha aiutato molto nella mia crescita, sopratutto in fase realizzativa: nel mio caso vorrei che la gente non mi ricorderà come un calciatore che è bravo e dribbla, ma che non segna.



“Voglio giocare in Europa”

Boga non è stato riscattato dal Chelsea, ma il calciatore non si dice particolarmente deluso: “Forse non era il mio momento, ma non ci penso più di tanto, non sono stato contattato in alcun modo e preferisco concentrarmi sul presente che al momento si chiama Sassuolo.

Tra i campionati che preferisco c’è sicuramente la Serie A e Liga, perchè si tende a giocare molto all’attacco: in Italia si dice ancora che ci si chiude troppo in difesa, ma la situazione sta migliorando, non a caso ho migliorato il mio rendimento proprio qui. E’ ovvio che il mio sogno sia quello di giocare in Europa”.