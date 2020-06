Film Stasera in Tv – Notti magiche – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Notti magiche. Produzione italiana del 2018 per la regia di Paolo Virzì, con un cast stellare per il cinema italiano con tra gli altri Mauro Lamantia, Roberto Herlitzka, Paolo Sassanelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Regina Orioli, Giulio Scarpati, Simona Marchini, Ornella Muti, Giancarlo Giannini. Il film è una commedia gialla tesa ad osservare l’intreccio profondo tra esistenze individuali e storia collettiva. La pellicola si costituisce come una satira del mondo cinematografico italiano, e per questo, forse, molto poco apprezzata dalla critica.

Notti magiche – Trama

Nella notte dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Calcio casalinghi del 1990, ad opera dell’Argentina e ai calci di rigore, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, finalisti del premio Solinas. I tre sono chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri. Notti Magiche è il racconto della loro avventura trepidante nello splendore e nelle miserie dell’ultima stagione gloriosa del Cinema Italiano.

Notti magiche – Trailer Video

Notti magiche – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Notti Magiche

Genere: Commedia

Durata: 2h 5m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Paolo Virzi

Cast: Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere, Roberto Herlitzka, Marina Rocco, Paolo Sassanelli, Annalisa Arena, Eugenio Marinelli, Emanuele Salce, Andrea Roncato, Giulio Berruti, Ferruccio Soleri, Paolo Bonacelli, Regina Orioli, Ludovica Modugno con Giulio Scarpati, Simona Marchini, Tea Falco, Ornella Muti, Jalil Lespert, Giancarlo Giannini

Notti magiche – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso in prima visione assoluta sui canali non a pagamento, stasera su Rai 3, (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20, venerdì 5 Giugno 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine dell’appuntamento con Palestre di Vita e Un posto al sole Classic.