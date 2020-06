Giulio Raselli lancia del giudizi sul percorso di Giovanna Abate e si racconta ciò che pensa dei suoi corteggiatori rimasti. Prima della scelta che vedremo andare in onda lunedì, l’ex tronista dice la sua sulla Giovanna in modo del tutto pacifico e tranquillo. Quali sono state le sue parole?

Raselli non si sarebbe mai aspettato di parlare della sua ex corteggiatrice con cui, non ha mantenuto poi così tanto i buoni rapporti. Sul magazine di Uomini e Donne Giulio ha però detta la sua su Sammy Hassan e Davide Basolo nonché l’Alchimista.

Giulio Raselli giudizi su Giovanna Abate

L’ex tronista si mostra così contento per il percorso che la tronista ha affrontato nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Codiv-19. Giulio Raselli ha così lanciato giudizi su Giovanna affermando che: “Mi sento fortunato! Io e Giulia guardiamo insieme Uomini e Donne e seguiamo Giovanna. Credo sia stata dura per lei, ma sta facendo un buonissimo percorso. A prescindere dalle misure della Fase 2, la vedo in difficoltà, la difficoltà che si prova quando si conoscono più persone. Le stesse difficoltà che avevo io e che lei non credeva ci potessero essere”.

Raselli ha voluto anche dire la sua riguardo al contatto fisico viste le restrizioni e le distanze di sicurezza da dover mantenere anche all’interno del programma: “Avrei avuto difficoltà a perdere il contatto fisico, come chiunque altro. […] Avrei cercato di capire qualche dettaglio o sfumatura che nella situazione normale non avrei colto”.

Ex tronista dice la sua su Sammy Hassan e l’Alchimista

Giulio dopo aver parlato di Giovann, ha voluto dire la sua anche sui due corteggiatori rimasti per la scelta di lunedì.

Nei confronti di Sammy Giulio ha spiegato che: “Conosco Sammy, ci siamo trovati a Temptation Island. […] Sta facendo un bellissimo percorso e sono convinto che a Giovanna piaccia realmente. Io penso che lei non abbia ancora la scelta precisa, altrimenti l’avrebbe già fatta. Per me sta cercando di capire delle cose e sta cercando delle risposte”.

L’intervista al magazine di Uomini e Donne, si è concluso spiegando cosa realmente di Davide Basolo: “L’Alchimista per me è un ragazzo gentile e a modo. Una persona positiva. A Giovanna, però, secondo me non piace quel genere di carattere. Giovanna è più morbida di quando lasci credere e secondo il mio punto di vista un tipo di uomo che le tiene testa, che la punge, la stimola”.