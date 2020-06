Giulio Raselli smentisce il matrimonio con Giulia D’Urso e racconta la verità sul suo rapporto al magazine di Uomini e Donne. L’ex tronista ha deciso di mettersi a nudo e raccontare cosa prova realmente per Giulia ma soprattutto come sta andando il suo fidanzamento dopo la quarantena.

L’ex tronista di Uomini e Donne continua la sua vita e la convivenza insieme alla sua fidanzata che ha scelto ormai da diversi mesi all’interno del programma. Giulio più e più volte accusato di essere una persona falsa, continua a fregarsene delle critiche dimostrato a tutti la sua felicità per il fidanzamento ormai consolidato durante l’emergenza sanitaria.

Durante gli ultimi giorni però, intorno alla storia d’amore tra l’ex tronista e Giulia sembra girar voce di una presunta proposta di matrimonio fatta da Raselli. Quali sono state le sue parole?

Giulio Raselli smentisce il matrimonio

L’ex tronista di Uominie Donne decide così di smentire il presunto matrimonio con la sua fidanzata, affermando che: “Smentisco tutto. I nostri progetti sono di andare con calma. Già la convivenza subito dopo il programma è stato un grandissimo passo. Abbiamo affrontato una prova dura, come tutti, e il nostro rapporto ha già attraversato un’evoluzione, ma può migliorare ancora. Non vedo l’ora di vivermi Giulia nella vita reale, la vita di tutti i giorni che non abbiamo fatto in tempo a sperimentare. Poi, le dico, parlare di figli al momento è assolutamente prematuro, ma dei discorsi sul matrimonio ci sono stati. Ne parliamo, ma è una cosa che vedremo sicuramente più avanti. Appena sarà opportuno, faremo altri progetti. Le cose vanno fatte con calma e intelligenza”.

Raselli insieme a Giulia racconta anche la brutta esperienza e la paura del Coronavirus che li ha costretti a rimanere chiusi in casa senza poter vedere per diversi mesi i loro parenti. Un’emergenza sanitaria che ha cambiato completamente il punto di vista della coppia sul mondo e sul loro futuro insieme.

La coppia ha avuto paura

Giulio Raselli smentisce il suo matrimonio e racconta come ha vissuto il terrore del Codiv-19 insieme a Giulia, rimanendo chiusi in casa per più di un mese: “Per me non è stata una fortuna. Siamo stati costretti a casa, ad abbandonare le nostre routine. Non potevamo fare le nostre cose. Lei non poteva andare dalla sua famiglia o dai suoi amici a Milano. All’inizio non è stato semplice. C’è stato qualche litigio. Noi però siamo persone intelligenti, abbiamo trovato il nostro equilibrio. Con Giulia sto bene. Mi sento davvero felice e fortunato per averla incontrata”.

Un momento davvero difficile per l’ex tronista che ha avuto davvero molta paura più e più volte condivisa sulle sue storie Instagram con i follower.