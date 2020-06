Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 6 giugno 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 6 giugno 2020. Quali segni, fra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, saranno favoriti dalle stelle questo weekend? Cautela per il Sagittario, per il Capricorno in arrivo qualcosa di più. Continua la sua rivoluzione personale per l’Acquario, mentre i Pesci sono pensierosi. Di seguito, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 6 giugno 2020: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna sarà nel tuo segno, ma in aspetto critico con Marte, quindi dovrai mantenere un po’ di cautela. Di recente hai vissuto momenti piuttosto stressanti, ma molto presto riacquisterai nuova forza fisica. Ciò che conta è recuperare, anche a poco a poco, la voglia di mettersi in gioco, di rapportarsi con gli altri e, soprattutto, di amare.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 6 giugno 2020: Capricorno

Domenica la Luna raggiungerà il tuo segno e ti arriverà qualcosa in più. In questo momento tu sei uno fra i segni più forti dello zodiaco, ma, come sempre, hai bisogno di più tempo prima di fare una scelta importante. Per questo motivo, tendi a stare un passo indietro rispetto agli altri: hai troppa paura di rischiare e, se non dovesse filare tutto liscio, cadere e farti male. Il consiglio che ti dà Paolo Fox è di non tenere in piedi situazioni per cui non ne vale davvero la pena.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 6 giugno 2020: Acquario

Stai per fare qualcosa d’importante. Già da marzo del 2019 hai deciso di voler rivoluzionare la tua vita e da un po’ un po’ di tempo a questa parte il desiderio si è trasformato in un imperativo vero e proprio. Hai recuperato la tua voglia di indipendenza e il tuo spirito di iniziativa. Adesso, come indica Paolo Fox, hai voglia di buttare all’aria i vecchi progetti e di crearti degli obiettivi più ambiziosi. Qualcuno cambierà casa o si trasferirà per lavoro.

Oroscopo di Paolo Fox domani sabato 6 giugno 2020: Pesci

Da venerdì sera ti porti dietri qualche preoccupazione personale o famigliare. Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di procedere con calma. Giugno e luglio ti permetteranno di ripartire con il lavoro e, forse, riceverai anche una bella conferma. In amore, invece, hai ancora dei problemi. Le relazioni di lunga data dovranno lavorare sodo per recuperare l’intesa persa.