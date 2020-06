Ricetta hamburger vegetariani di ceci: ingredienti, preparazione e consigli

Gli Hamburger di ceci sono un secondo piatto vegetariano squisito. Dei medaglioni a base di ceci frullati ed erbe aromatiche. Croccanti fuori, leggermente morbidi dentro, profumati, squisiti, gli Hamburger di ceci sono una valida alternativa al classico hamburger di carne ma anche un modo sfizioso per gustare i ceci.

Perfetti accompagnati da semplice insalata mista o contorno di verdure, diventano un piatto da gourmet se gustati come un vero e proprio hamburger: nel panino con il ketchup, cipolla, formaggio o quello che preferite.

Vi basterà mescolare tutti gli ingredienti in ciotola, una volta formare dei medaglioni e poi tuffarli nel pan grattato. Potete scegliere di cuocerli in padella, con un trito di spezie, la versione da leccarsi i baffi che preferisco! Alla piastra, se gradite una cottura leggera e priva di grassi, oppure al forno, con un filo d’olio.

Hamburger vegetariani di ceci – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete circa 4 hamburger, ovviamente dipende dalla grandezza che si dà ad ogni hamburger.

2 scatole di ceci lessati da 400 gr (peso netto sgocciolati sono circa 240 gr ciascuno)

1 fetta di pan bauletto

1 uovo intero

rosmarino fresco

origano fresco

timo fresco

1–2 cucchiai di pan grattato + quello per impanare

sale

2 cucchiaio d’olio per la cottura (facoltativo)

Hamburger vegetariani di ceci – Preparazione e consigli utili

Prima di tutto, sgocciolate i ceci, frullateli con un minipimer.

Poi aggiungete abbondante trito di rosmarino, origano e timo, impastate le lasciate da parte. Sbriciolate finemente la fetta di pane, aggiungete uovo e sale, il composto risulterà abbastanza solido, valutate se necessita di 1–2 cucchiai di pan grattato per la formazione degli hamburger:

Utilizzate un strumento apposito oppure realizzate con le mani dei medaglioni di 8-9 cm alti 2 cm e tuffateli nel pangrattato; in modo che risultino ben panati.

In una padella grande, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine, lasciate scaldare, aggiungete i primi 2 hamburger con un bel trito aromatico di rosmarino, origano e timo.

Fate cuocere 1 minuto e mezzo per parte a fuoco medio. Girate 1 volta, massimo 2 e proseguite ancora un pochino la cottura fino a doratura! Ripetete poi l’operazione per gli altri due.

Oppure potete cuocerli anche in forno o alla griglia, insomma come più vi piace.

Un altro consiglio, se non volete fare degli hamburger, potete fare anche delle polpettine con lo stesso impasto, in questo modo potrete utilizzarle anche come antipasto o come un aperitivo in compagnia.