Amaurys Perez – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Amaurys Perez è uno dei campioni della pallanuoto italiana. Il pubblico dello Stivale però lo conosce anche per le molteplici partecipazioni ai talent show. Lo ricordiamo infatti all’Isola dei Famosi, ma anche a Pechino Express. In tutte le occasioni, l’atleta è riuscito a farsi notare per via della sua bontà e schiettezza.

Amaurys Perez ha sempre fatto scintille e i telespettatori lo adorano. Il gigante buono sa come divertire gli ammiratori. Non è raro vederlo dotato di secchio e spazzolone per pulire casa. Sui social appare spesso anche insieme ai suoi tre figli, l’orgoglio di casa Perez.

Amaurys Perez – Età, moglie e figli

Amaurys Perez nasce il 18 marzo del ’76 a Camaguey e si trasferisce in Italia molto presto, continuando a seguire il suo sogno sportivo. Partecipa alle Olimpiadi di Londra 2012 in Nazionale, subito dopo i mondiali di Shanghai. Poi lo troviamo per ben due volte alla World League con la squadra Posillipo. Attualmente invece gioca con il club Latina, anche se come allenatore ha avuto modo di stare al fianco dei ragazzi del Cosenza. Al tempo stesso l’atleta continua i suoi studi e si laurea in Scienze Motorie. Prima di arrivare in Italia, ha vissuto qualche tempo in Spagna.

Lo vediamo invece in tv in diversi contesti. Nel 2013 partecipa a Ballando con le Stelle e si classifica al secondo posto. Replica la posizione l’anno successivo nella terza edizione di Pechino Express. Partecipa poi a Si può fare! e nella terza puntata di Ciao Darwin 7 in qualità di Capitano. Nello stesso anno lo vediamo in Stasera tutto è possibile, mentre nel 2017 a Zero e lode! e Caduta Libera. Nel 2018 invece diventa concorrente dell’Isola dei famosi e si classifica terzo. Per quanto riguard ai sentimenti, Amaurys si sposa nel 2006 con Angela Rende: i due affrontano un lungo calvario prima di diventare genitori. Poi finalmente la bella notizia con il primogenito Cristian Antonio, a cui si sono aggiunti i fratelli Gabriel e Daisy.