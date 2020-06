Bundesliga, Leverkusen-Bayern Monaco: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Leverkusen-Bayern Monaco è il big match della 30a giornata di Bundesliga, che si disputa questo pomeriggio alle ore 15:30. Probabilmente questo è l’ultimo vero ostacolo per i bavaresi verso l’ennesimo titolo, perchè si trovano di fronte una squadra che ha bisogno di punti per centrare l’obiettivo Champions League.

Leverkusen-Bayern Monaco: come arrivano alla gara

Il Leverkusen è tornato al successo nell’ultima giornata battendo in trasferta il Friburgo per 0-1, cancellando così il bruttissimo k.o. subito in casa due turni fa contro il Wolfsburg per 1-4. Tenendo conto anche dello scivolone del

Monchengladbach nell’anticipo di ieri contro il Friburgo, il Leverkusen ha la possibilità di impadronirsi del 4° posto solitario quando poi mancherebbero solo 4 giornate alla fine. Per questo motivo oggi di certo scenderà in campo con il coltello tra i denti e non regalerà nulla ai bavaresi, anzi, proverà a vincere la gara riaprendo così anche il discorso per il titolo.

Il Bayern Monaco sta viaggiando come un rullo compressore, sembra proprio non trovare ostacoli sulla strada che conduce al titolo, ma oggi sa di dover affrontare una squadra agguerrita, che vorrà a tutti i costi fare punti. D’altro canto la compagine bavarese proprio oggi può definitivamente chiudere il discorso per la vittoria del campionato, infatti con un successo sarebbe quasi impossibile poi per il Dortmund riuscire a superarlo.

Leverkusen-Bayern Monaco: Il nostro pronostico

Entrambe le squadre si daranno battaglia per prevalersi, ma se la partita non dovesse prendere la piega giusta potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, risultato che comunque farebbe comodo a tutti, quindi il segno che consigliamo è X + GOL

Leverkusen-Bayern Monaco: Le probabili formazioni

LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Leverkusen-Bayern Monaco: dove vederla in tv e streaming

Leverkusen-Bayern Monaco in programma stasera alle 15:30, è una partita che si può vedere a pagamento su Sky Sport. Per gli abbonati sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, l’applicazione per dispositivi mobili.