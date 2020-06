Calciomercato Napoli – Il DS Giuntoli ammette l’interesse per Boga: “Farebbe comodo a chiunque”

Incalzato da Sky, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è stato intervistato sopratutto in merito al calciomercato, e tra le altre dichiarazioni non ha chiuso la porta al possibile arrivo dell’esterno d’attacco attualmente al Sassuolo Jeremie Boga, che pochi giorni fa ha ammesso l’interesse del club azzurro (ma non solo), manifestando la propria volontà di giocare in Europa.

“Jeremie è molto bravo”

Nello specifico, Giuntoli si è così espresso sul calciatore: “E’ ancora presto, ma Jeremie è un calciatore molto bravo, che farebbe comodo non solo al Napoli, e anche i nomi che sono circolati nelle ultime settimane sono tutti papabili, direi che non andrebbe escluso nessuno, sono tutti bravi”.

Nella prossima sessione di mercato il Napoli avrà necessariamente bisogno di cambiare qualcosa in diversi reparti, visto il campionato non all’altezza delle aspettative (gli azzurri erano tra le squadre più papabili per dar battaglia alla Juventus), vista una difficoltà nel gioco e nei risultati che ha visto l’esonero di Carlo Ancelotti al termine dello scorso anno, dopo diversi scontri tra calciatori e società, che solo di recente sembra aver trovato un dialogo con i propri tesserati, con il rinnovo oramai definito con Mertens e la volontà di tentare un rinnovo con Callejon, calciatore che da anni occupa un ruolo che potrebbe essere proprio di Jeremie Boga in futuro.