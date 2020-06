Ciao Darwin 7 – Belli Vs Brutti – Madre Natura – Capitani

Ciao Darwin 7 ritorna nella prima serata di Canale 5 di oggi, 6 giugno 2020, con una puntata in replica. La sfida del giorno è Belli Vs Brutti: saranno queste le due squadre che dovranno contendersi il titolo di campione. Chi ci sarà a capitanare i due team? Da un lato potremo rivedere sul piccolo schermo Amaurys Perez, noto pallanuotista e volto gettonato della tv. Dall’altra invece ci sarà Franco Pistoni, noto anche come lo Iettatore di Avanti un altro.

Ciao Darwin 7 ci promette come sempre di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della serata. Non mancheranno i giochi, gli scontri e qualche gag del mitico Luca Laurenti. Presenti all’appello anche Lillo e Greg con il loro Pupazzo Criminale, la webserie introdotta nella settima edizione.

Ciao Darwin 7 – Belli Vs Brutti

Dato che si tratta di una puntata in replica, sappiamo già quale sarà l’esito dello scontro. L’attesa più grande in realtà riguarda Madre Natura, che in quest’occasione vedremo con il volto di Rym Saidi. La modella di origini tunisine è finita all’ottavo posto della classifica delle donne più belle nel 2016, grazie alla stima di World Actuality. Dopo la sfida Integratori Vs Bucatini, questa volta saranno altre due categorie a scendere in pista per alzare la coppa del vincitore.

Le prove da superare non saranno semplici, soprattutto se si considera la Prova Coraggio. In questa fase, due concorrenti dovranno vedersela con i famigerati cani e cercare di guadagnare la via d’uscita. Il dibattito darà subito ragione ai Brutti, che saliranno a 138 punti contro i 62 degli avversari. La situazione verrà invertita subito dopo, grazie alla prova Genodom: in questo caso saranno i Belli a passare in vantaggio con 170 punti. Durante La macchina del tempo assisteremo invece al mondo delle favole e ai suoi misteri. Non mancherà anche la gara mangereccia, in cui i due concorrenti dovranno ingurgitare più wurstel possibili. Chi sarà alla fine il vincitore della terza puntata di Ciao Darwin 7?