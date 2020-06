Franco Pistoni – Tutto sullo Iettatore di Avanti un altro

Franco Pistoni forse non dirà nulla ai telespettatori, ma il suo personaggio Lo Iettatore è più che conosciuto. Ormai è una delle presenze più assidue di Avanti un altro: l’attore continua a riscuotere successi grazie alla sua aria mefistofelica e alle sue perle funeree.

Franco Pistoni in realtà ha alle spalle una carriera più che fortunata. Attore, regista e musicista, ha lavorato molto in tutti i settori del mondo dello spettacolo. Ed infine è persino poeta: ha pubblicato quattro raccolte di poesie.

Franco Pistoni – Età, moglie e figlia

Franco Pistoni nasce il 6 marzo del ’56 a Rieti. Lavora presto in teatro, riuscendo a collaborare con Mario Martone e Marco Baliani e altri ancora. Riceve tre candidature per il premio Ubu e il suo debutto al cinema avviene grazie al film Il nome della rosa diretto da JJ Annaud. Gli si spalancano così le porte del grande schermo e ha modo di lavorare con Bernardo Bertolucci, Massimo Troisi e molti altri. Dal 2012 invece è Lo Iettatore di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis sull’emittente pubblica. Il conduttore lo sceglie poi quattro anni più tardi per la terza puntata di Ciao Darwin 7.

“In realtà, il mio personaggio, non ha nulla a che vedere con la morte“, ha raccontato tempo fa a 4Live, “poi, lentamente, è scivolato verso questo versante che, in fondo, non gli apparteneva e ciò mi ha portato a pensare, nel tempo, che, la gente, considera la Morte come la ‘sfiga’ più pesante“. La vita privata di Franco Pistoni è invece più che blindata. Non sappiamo se l’attore abbia una moglie oppure l’abbia avuta in passato. L’unico dato certo è che ha una figlia, Chandra, che nel 2018 si è laureata in Arti e Scienze dello Spettacolo. Ed è stato anche per pagare gli studi universitari della figlia che l’attore ha accettato la chiamata di Avanti un altro.