Gemma Galgani non si vergogna | Avvistamento fuori da Uomini e Donne

Gemma Galgani non si vergogna e si mostra per le vie di Roma insieme al suo cavaliere Nicola. La puntata che abbiamo visto ieri è sembrata mettere in crisi la loro conoscenza dopo un’acceso dibattito. La causa sembrerebbe l’ennesimo bacio mancato che, stando a quanto riportato dalla redazione, non avrebbe voluto neanche Gemma per via della paura da Codiv-19.

Maria De Filippi durante la puntata più e più volte ha cercato di far capire all’interno studio che, la mancanza di un bacio durante la loro esterna senza telecamere è stata causata da entrambi, cercando così di limitare le accuse nei confronti di Nicola.

Durante la giornata di ieri, dopo la messa in onda della registrazione, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati avvistati insieme per le vie di Roma da una ragazza.

Gemma Galgani non si vergogna

La dama di Uomini e Donne non ha mai avuto vergogna della sua conoscenza con il cavaliere nonostante la sua differenza di età molto significativa. Tra di loro la conoscenza è stata disturbata più volte dalle critiche del web, dei social e anche dell’intero studio che, non crede nella buona fede e nell’interesse del cavaliere.

In questi giorni che il programma sta giungendo al termine per la paura estiva come ogni anno, i social hanno lanciato l’ennesimo scoop sulla “coppia“.

Entrambi sembrano infatti aver deciso di abbandonare il programma di Uomini e Donne insieme. Dopo diversi anni Gemma Galgani sembra essersi convinta a vivere la sua conoscenza fuori dalle telecamere.

Dalla fine della sua storia con Giorgio Manetti, la dama non è riuscita più a trovare un cavaliere che le facesse battere il cuore ma soprattutto che le ispirasse così tanta fiducia proprio come Nicola. Proprio per questo, ha così deciso di uscire dal programma di Maria De Filippi per conoscere ancora più affondo il cavaliere. Tutto questo per vedere se, tra di loro può nascere una storia d’amore.

Dama in giro per Roma con Nicola

Terminata la registrazione di ieri, Gemma Galgani è stata fotografata da alcune ragazze per le vie di Roma insieme al suo cavaliere Nicola. La dama infatti, dopo la discussione degli ultimi giorni, ha deciso di regalarsi una bellissima passeggiata romantica.

La reazione esagerata dei fan però, sembra averle dato molto fastidio tanto da decidere di entrare all’interno di un hotel aspettando che la gente andasse via. La sua storia con Nicola sembra quindi procedere sempre più nel migliore dei modi, che sia realmente nata una nuova coppia a Uomini e Donne?