Kevin-Prince Boateng – Chi è il marito di Melissa Satta

Kevin-Prince Boateng è più conosciuto agli occhi degli appassionati di sport. Il calciatore ha collezionato diversi successi sul prato verde e ancora oggi è uno dei più in vista. Anche il gossip però ha acceso spesso i riflettori su di lui: merito delle nozze con Melissa Satta.

Turbolente, visto che Kevin-Prince Boateng e l’ex Velina si sono separati l’anno scorso per motivi non ben precisati. Dopo aver deciso a tavolino di procedere con la separazione, fra i due c’è stato un ritorno di fiamma. Da quanto ne sappiamo, per ora sono di nuovo una coppia.

Kevin-Prince Boateng – Il marito di Melissa Satta

Kevin-Prince Boateng è nato a Berlino Ovest il 6 marzo dell’87, da padre ghanese e madre tedesca. La sua famiglia è del tutto votata al calcio: lo zio Helmut Rahn è un calciatore tedesco, così come lo zio Robert Boateng in Ghana. Prima di convolare a nozze per la seconda volta, ha sposato Jenny e ha avuto un figlio da lei, Jermanine-Prince. Come è nata la storia d’amore fra Boateng e la Satta? Sappiamo solo che la showgirl era reduce da una storia d’amore con un altro calciatore e che poi abbia deciso di fermarsi al fianco di Kevin-Prince. I due infatti hanno avuto un figlio, Maddox, molto prima di sposarsi nel 2016. Anche se tre anni più tardi sono entrati in crisi, si sono lasciati e poi ritrovati.

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee“, ha detto Melissa tempo fa a Verissimo, “la cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti. La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento. È una cosa che non vorresti mai“. Quando si sono diffuse le voci sul ritorno di fiamma, sono emerse anche delle voci di corridoio su una possibile gravidanza in corso. L’ex Velina vorrebbe diventare ancora una volta mamma, ma non sente l’esigenza di accelerare i tempi. Kevin-Prince Boateng diventerà padre per la terza volta?