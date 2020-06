Sara Shaimi corteggiatore nascosto | Scelta nascosta a Uomini e Donne

Sara Shaimi sembra aver nascosto un corteggiatore a casa sua e di conseguenza ha omesso una scelta che, a oggi non si sa ancora se confermata all’interno di una registrazione di Uomini e Donne o meno. La tronista è stata infatti immortalata e incastrata da un video che, lo stesso corteggiatore avrebbe caricato e poi eliminato. Di chi stiamo parlando?

Il percorso di Sara non è stato dei più belli a detta dei fan ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Codiv-19 e alla chiusura temporanea di Uomini e Donne, non è potuto proseguire. La tronista sembra quindi aver preso una decisione fuori dal programma e senza dar spiegazioni concrete alla redazione.

Sara Shaimi corteggiatore nascosto

La tronista arrivata già a Uomini e Donne avviato, stava creando ben due percorsi distinti con Sonny Di Meo e Giuseppe Nastasi. Entrambi i corteggiatori tra alti e bassi sembravano mostrare a Sara il loro interesse fino all’arrivo dell’emergenza sanitaria.

Quando Uomini e Donne ha dovuto chiudere, il nuovo format creato da Maria De Filippi ha preso come protagoniste, dando la possibilità di continuare il loro percorso a Gemma Galgani e Giovanna Abate. Il resto del trono over e del trono classico invece, è rimasto fermo fino a quando, la redazione non ha ritenuto possibile tornare in studio.

Per Sara Shaimi, Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli però, il percorso non ha avuto modo di continuare vista la vicina chiusura dovuta al periodo estivo. Sara però, sembra non aver perso tempo correndo dal corteggiatore che più le aveva fatto battere il cuore durante il percorso nel programma.

Segnalazione e video eliminato

Durante la giornata di ieri, Sonny Di Meo ha caricato un video che sembrerebbe incastrare lui insieme alla ormai ex tronista che, non ha perso tempo a correre dal corteggiatore. Tra i due la conoscenza a Uomini e Donne stava procedendo tra alti e bassi ma sembra che il peggio sia passato, grazie anche alle tantissime riflessioni in quarantena.

Il video caricato da Sonny e poi subito eliminato, mostrata Sara passare dietro le sue spalle lasciando capire a tutti i fan del programma come e quale sia stata la scelta della tronsita.

Sui social oltre al video caricato e poi eliminato, sono arrivate le prime segnalazione su di loro che confermerebbe la conoscenza più profonda tra Sonny e Sara. Nonostante la redazione non abbia fatto più sapere niente ai telespettatori nei riguardi degli altri corteggiatori, la tronista ha preso di pugno concludendo così il trono a modo suo.