Tomaso Trussardi – Chi è il marito di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi sottolinea già nel suo nome l’appartenenza al famoso brand di moda. Per i giornali di gossip però è ‘solo’ il marito di Michelle Hunziker, acclamata conduttrice di origine tedesca. Fra i due l’amore va a gonfie vele e negli anni hanno costruito una famiglia.

Tomaso Trussardi è il pilastro della vita della presentatrice e da quanto ne sappiamo fra loro non ci sono mai state liti importanti. Anche se spesso si è parlato di presunti tradimenti, di figli in arrivo e molto altro ancora.

Tomaso Trussardi – Il marito di Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi nasce il 6 aprile dell’83 e fra lui e Michelle ci sono ben sei anni di differenza. Questo però non ha impedito al capo della nota azienda e alla conduttrice di procedere verso il passo decisivo e presentarsi all’altare. “Mi ha corteggiato per tre mesi, è un uomo d’altri tempi“, ha detto lei tempo fa a Vanity Fair, parlando di come Trussardi sia riuscito a farle sognare ancora l’amore. La presentatrice infatti ha vissuto una crisi in seguito alla fine delle nozze con Eros Ramazzotti. “Ho ricominciato daccapo quando non mi sembrava più possibile“, ha detto, “a volte penso che i casini, i problemi, le lotte della mia vita, tutto sia successo perchè volevo arrivare qui, accanto a Tomaso Trussardi“.

Nel 2014 i due hanno deciso di sposarsi e poi sono nate subito le due figlie: Sole (7 anni) e Celeste (5). Anche se come sanno bene i telespettatori, Michelle ha un’altra figlia Aurora, nata dal suo rapporto con Eros. Sembra proprio che la coppia vorrebbe un altro figlio: nessuna fretta però, visto che entrambi si sentono già fortunati con gli eredi già presenti. Da quando lei ha fatto questa dichiarazione, le pagine di gossip hanno parlato spesso di Tomaso Trussardi e della possibilità che potesse diventare presto papà. Ad oggi però non è ancora successo.