Android, le prossime novità dell’app di Facebook: tema scuro e una sezione Coronavirus

E’ tra le applicazioni più scaricate ed utilizzate su ogni dispositivo, e presto l’app Facebook potrebbe arricchirsi di una componente sempre più apprezzata dagli utenti, ovvero l’implementazione del cosidetto tema scuro che è già presente si diverse app altrettanto diffuse come Whatsapp e Instagram, che oltre a fornire un aspetto grafico più accattivante, può aiutare la vista a non affaticarsi e su determinati schermi (specialmente gli Amoled) può far risparmiare in maniera sensibile la batteria.

Le novità

A scoprirlo è stato il portale 9to5Google che ha avuto la possibilità di testare una versione ancora da definire dell’applicazione per i sistemi Android andando così anche a provare la funzionalità dark mode che potrà essere attivata con un tasto apposito, così come si potrà scegliere di “programmare” l’attivazione o la disattivazione del tema scuro a determinati orari, come già capita per altre applicazioni.

Inoltre il prossimo aggiornamento aggiungerà una sezione dedicata al Covid-19, dove sarà possibile reperire dati aggiornati in merito al contagio, paese per paese.

Non mancherà inoltre un’altra funzione, stavolta relativa al monitoraggio che l’utente dedicherà ai social network, qualcosa che dovrebbe essere denominata Tempo trascorso su Facebook, oltre alla presenza di una sorta di modalità silenziosa, che una volta attivata, dovrebbe per l’appunto silenziare ogni notifica sonora correlata all’applicazione.