Antonietta Bello – Chi è l’ex fidanzata di Lino Guanciale

Antonietta Bello è un’attrice più che conosciuta dai telespettatori, ma è la sua vita sentimentale ad essere finita sotto ai riflettori. Per tanti anni infatti è stata al fianco di Lino Guanciale, finchè non è diventata la sua ex.

I due artisti hanno deciso infatti di interrompere la loro relazione nel 2018 ed entrambi hanno voltato pagina. Anche se Antonietta Bello ha dovuto prima subire un’ondata di polemiche senza fine ed è dovuta intervenire a mezzo social per dire la sua sul nuovo fidanzamento del suo ex.

Antonietta Bello – L’ex fidanzata di Lino Guanciale

Antonietta Bello ha deciso di ributtarsi nel lavoro. Da quando la sua storia d’amore con Guanciale è finita, si è gettata a testa bassa in nuovi progetti. Nonostante la rottura, l’attore ha sempre speso belle parole nei confronti della sua ex. “Il mio cuore è sereno, perchè c’è tanta serenità con la mia ex compagna“, ha detto lui a Novella 2000, “e le cose con la donna che sta al mio fianco adesso procedono davvero molto bene. Sono felice e appagato. Ma preferisco non aggiungere altro e vivere questa storia“. Parole cordiali, certo, ma che non hanno impedito ai fan di Antonietta di chiedere una sua dichiarazione in merito.

Così via social, l’attrice ha spiegato di essere felice per il suo ex e di avere altre cose per la testa. Non riesce difficile da credere, soprattutto se si pensa al suo curriculum. Antonietta Bello si è avvicinata al mondo dello spettacolo solo dopo gli studi all’Istituto d’Arte di Udine. Poi ha preso parte al Teatro Stabile e ha partecipato alla Masterclass di perfezionamento al Teatro di Roma. Ha recitato inoltre in Che Dio Ci Aiuti, dove compare anche l’ex compagno, in Don Matteo, Un Medico in famiglia e Braccialetti Rossi. Il suo ultimo lavoro al cinema invece risale al 2016, grazie al film Lovers diretto da Matteo Vicino.