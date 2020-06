Aurora Ruffino è Cris – Chi è – Braccialetti Rossi

Aurora Ruffino è Cris in Braccialetti Rossi: chi è il suo personaggio? Una ragazza di 17 anni che soffre di anoressia e che per questo verrà ricoverata in ospedale. Qui conoscerà altri ragazzi e in particolare due che le faranno battere il cuore.

Cris è una ragazza seplice, sempre pronta ad aiutare gli altri e con una marcia in più. La sua permanenza in ospedale però si concluderà al termine della prima stagione, quando i medici stabiliranno che è guarita.

Aurora Ruffino è Cris – La scheda

Cris mette sempre al primo posto l’amore. La conosceremo proprio mentre si trova in bilico fra due interessi romantici. Da un lato quello per Vale (Brando Pacitto) e dall’altro quello per Leo (Carmine Buschini). Alla fine la ragazza sceglierà il secondo, ma il loro rapporto sarà pieno di alti e bassi. Prima dell’inizio del secondo capitolo, Cris verrà lasciata e dovrà farsi forza per riuscire a risalire la china. Poi nella sua vita entrerà un nuovo arrivato, che contribuirà a mettere in luce tutte le sue fragilità. Per l’attrice invece non è stato semplice immedesimarsi nella parte di una ragazza anoressica. Per riuscire ad affrontare il ruolo, si è sottoposta ad una full immersion intensiva.

“Prima di iniziare a girare la scorsa stagione ho scritto per due settimane un diario in cui raccontavo l’ infanzia, di Cris, il rapporto con i genitori, la scuola“, ha detto a Sorrisi, “In pratica, ho inventato un passato per dare una motivazione al suo disagio. Poi ho parlato con medici, pazienti e mi sono documentata leggendo alcuni libri“. Il dolore provato sul set è stato più che reale per Aurora Ruffino. “Bastava concentrarci e metterci nei panni del personaggio“, ha sottolineato, “Stavamo male davvero. Ma è stato terapeutico, almeno per me“. Le emozioni sono state in primo piano anche ad ogni ripresa drammatica, anche se alla fine l’attrice si è ritrovata a dover fare i conti con occhi prosciugati dalle lacrime.