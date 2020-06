Brando Pacitto è Vale – Chi è – Braccialetti Rossi

Brando Pacitto è Vale nella fiction Braccialetti Rossi, un ragazzo pieno di paure e insicurezze che si ritroverà a lottare contro una grande malattia. Una volta entrato in ospedale, il suo destino sembra già tracciato: dovranno amputargli una gamba.

Aiutato dai nuovi amici, Vale conoscerà persino l’amore. Una ragazza in particolare riuscirà a fargli battere il cuore e forse persino a fargli dimenticare il destino crudele che lo attende. E poi c’è il compagno di stanza, di cui diventerà una sorta di vice.

Brando Pacitto è Vale – La scheda

Brando Pacitto e Vale faranno il loro ingresso fin dalla premiere dello show. Il personaggio del giovane attore verrà messo infatti in stanza con Leo (Carmine Buschini), con cui condividerà anche la stessa malattia. Entrambi infatti hanno un tumore alla tibia: Vale dovrà perdere la gamba così come è successo tempo prima al suo nuovo amico. Si innamorerà poi a prima vista di Cris (Aurora Ruffino), una ragazza dolce che accetterà di organizzare una festa per lui. Il gruppetto si riunirà infatti nella stanza dei due ragazzi alla vigilia dell’operazione di Vale e fra lui e Cris scatterà qualcosa di speciale. Almeno inizialmente, visto che poi Cris sceglierà Leo al posto suo.

“Quella di ‘Braccialetti rossi’ è stata, sia professionalmente che personalmente, un’esperienza molto intensa“, ha dichiarato tempo fa in un’intervista, “ogni giorno è stato emozionante, abbiamo lavorato tutti tanto e tutti bene insieme. Certo, non è stato sempre facile, abbiamo passato anche dei momenti difficili e faticosi, ma abbiamo sempre continuato ad andare avanti con il sorriso. Il mio personaggio è quello di Vale, molto riflessivo e pensieroso, attento alle piccole cose e ai particolari, un po’ come sono io nella vita“. Brando Pacitto è Vale, un ragazzo che riesce a indossare la maschera per non lasciare trasparire la tristezza che ha dentro. Soprattutto per via dell’assenza del padre, che sembra avere impegni più importanti che occuparsi del figlio.