Denise Tantucci è Nina – Chi è – Braccialetti Rossi

Denise Tantucci è Nina nella fiction Braccialetti Rossi: un personaggio che entrerà subito in forte sintonia con il resto del gruppo di pazienti. Faremo però la sua conoscenza solo nel corso della seconda stagione: la ragazza verrà ricoverata per via di un tumore al seno. Ribelle e testarda, dovrà affrontare tutte le sue paure.

Per fortuna al suo fianco ci sarà Leo (Carmine Buschini), con cui scatterà persino un bacio. In realtà il ragazzo non è davvero innamorato di lei, ma sta facendo di tutto per non far soffrire Cris (Aurora Ruffino). Anche se questo vorrà dire mentirle.

Denise Tantucci è Nina – La scheda

Denise Tantucci è Nina, una ragazza con la testa sulle spalle che ha compiuto da poco 18 anni. A causa di una grave malattia, dovrà fare i conti con un totale stravolgimento della sua vita. Dovrà rimanere all’interno della clinica per riuscire a guarire dal tumore e attirerà subito lo sguardo di Leo. Dopo poco tempo, in ospedale inizierà a circolare la voce che fra i due sia scattato anche qualcosa di più di una semplice amicizia. Per riuscire ad interpretare il suo personaggio, la giovane attrice marchigiana si è dovuta tagliare i capelli. Ha sempre desiderato farlo, ma ha avuto il coraggio di agire solo durante le riprese.

“Io e Carmine ne abbiamo parlato a lungo prima di andare sul set. Ci siamo incoraggiati a vicenda“, ha detto tempo fa a Sorrisi, “Poi, arrivato il momento, io facevo la spavalda mentre lui forse era quello più teso“. La scena invece è durata in tutto un’ora e per riuscire a tagliare i capelli di entrambi i ragazzi, si sono dovuti sottoporre a diverse passate di rasoio. “Le lacrime che si sono viste sono venute giù in modo naturale“, ha aggiunto, “da questo punto di vista, è stata la scena di pianto più semplice e immediata“.