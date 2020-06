Domenica In – Anticipazioni e ospiti – 7 giugno 2020

Domenica In si prepara ad accendere i motori in questo pomeriggio del 7 giugno 2020. L’appuntamento come sempre è su Rai 1 con Mara Venier, la padrona di casa. Ancora tanti ospiti previsti in studio: chi ci sarà? In collegamento da Torino, Luciana Littizzetto parlerà della sua vita privata e carriera.

Fra gli ospiti di Domenica In di oggi ci sarà uno dei volti più amati dal pubblico italiano e anche dalla conduttrice: Renzo Arbore parlerà da Roma per presentare il suo spettacolo comico Striminzitic Show.

Domenica In – Ospiti 7 giugno

Renzo Arbore è già stato più volte nello studio della Venier. Data l’emergenza ancora in corso, il cantautore si collegherà dalla sua casa di Roma. Ci parlerà dello spettacolo che già domani sera lo vedrà su Rai 2. Da La Vita in Diretta, Alberto Matano racconterà se stesso fra carriera e vita privata. Non mancherà inoltre J-Ax, celebre rapper milanese e conduttore televisivo. In questa nuova occasione, l’artista presenterà ai fan il singolo Una voglia assurda. Un bel giro di boa per il cantautore, che dopo il lockdown si è messo subito all’attivo per pubblicare un nuovo singolo. Di sicuro sarà presente in radio per tutta l’estate: l’intento dell’autore è di celebrare la possibilità di rialzarsi e guardare verso il futuro.

Le anticipazioni di Domenica In ci confermano anche la presenza dello spazio dedicato alla Fase 2. Sarà il professor Francesco Le Foche, immunologo, a dare qualche aggiornamento sull’emergenza sanitaria ancora in corso. Da Cagliari, il Presidente della Regione Christian Solinas parlerà di vacanze e turismo nella sua isola. Come cambieranno le cose questa estate? Per lo spazio fashion ci sarà invece Enzo Miccio, che dalla Puglia approfondirà il tema della crisi legato al settore matrimoniale. Si tratta di uno dei campi che hanno subito con maggior forza le restrizioni volute dal governo, così come il mondo dello spettacolo. Quando ripartirà tutto?