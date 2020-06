Elaina Coker – Chi è la moglie di J-Ax

Elaina Coker ha avuto un ruolo cruciale nella vita del marito J-Ax. Da quando la modella è entrata nella vita del rapper, quest’ultimo ha deciso di chiudere per sempre le porte alla droga. Un dettaglio che ha sempre messo in evidenza nei testi delle sue canzoni e che alla fine ha scelto di cancellare dalla propria vita.

Elaina Coker è conosciuta come modella e fotografa ed è originaria dell’America. Da quanto ne sappiamo, fra i due è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine. Anche se prima di diventare fidanzati in via ufficiale hanno vissuto un breve periodo di tempo solo come amici.

Elaina Coker – La moglie di J-Ax

Elaina Coker è dotata di una bellezza da far girare la testa e di sicuro questo aspetto ha contribuito a far capitolare il noto artista. Di lei sappiamo molto poco, se non che è nata nel ’77 e ha deciso di trasferirsi in Italia per motivi di lavoro. Il suo incontro con il futuro marito invece è avvenuto nel 2005, ovvero due anni prima delle loro nozze. Hanno scelto una cerimonia super privata e di avere attorno a sè solo gli amici più fidati. “Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla“, ha detto tempo fa l’artista, “abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga“.

Elaina Coker è riuscita così a risollevare il marito in uno dei momenti più bui della sua vita e carriera. Diventare genitori però non è stato semplice per i due. Prima hanno dovuto affrontare un aborto e poi sono ricorsi alla fecondazione assistita. Così è arrivato Nicolas e il papà ha raccontato il calvario nel suo libro Tutto tua madre. “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci“, ha detto a Vanity Fair all’epoca, “situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io“.