Frasi Giornata Mondiale degli Oceani

Frasi Oceani. La Giornata mondiale degli Oceani è stata indetta nel 2008 dall’ONU. Quest’anno il tema riguarda l ‘innovazione per un oceano sostenibile. Ogni anno le tonnellate di plastica che invadono mari ed oceani del pianeta fanno registrare numeri spaventosi.

Tutto questo si traduce in danni devastanti per l’ambiente e per l ‘ecosistema. Seppur l’impegno è costante a contrastare questo fenomeno purtroppo i dati non fanno emergere riscontri abbastanza positivi. Un numero sempre maggiore di specie ittiche è costretto all’estinzione e quindi pesci di ogni genere potrebbero davvero non esserci più. Il rispetto per una risorsa così importante dovrebbe essere messo al primo posto perché gli oceani rappresentano un importante fonte di sostentamento non solo per il cibo ma anche per i trasporti. Qui trovi una serie di frasi che vogliono celebrare l‘importanza vitale che gli oceani hanno per la noi: scegli quella che ti sembra essere più adatta da condividere.

Frasi Giornata Mondiale Oceani

• Suonavamo perché l’Oceano è grande e fa paura, suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov’era e chi era. Suonavamo per farli ballare perché se balli non puoi morire e ti senti Dio. (Alessandro Baricco)

• Come l’onda dell’oceano avvolge le rive dell’isole beate, così il mio cuore inquieto avvolgeva la pace della celeste fanciulla. (Friedrich Holderling)

• Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l’oceano ci ricorda quanto siamo veramente piccoli. (Bodhi)

• Ho gridato il tuo nome sull’oceano ma i flutti furiosi l’hanno riportato a riva. Ho scritto il tuo nome sulla sabbia ma le conchiglie l’hanno cancellato. (Elisabetta Di Baviera)

• Nel grande oceano della natura gli individui sono gocce che il vento spazza dall’onda e fa correre lucide e leggere sulla superficie per un solo istante. (Paolo Mantegazza)

• Non si può attraversare l ‘oceano se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva. (Cristoforo Colombo)