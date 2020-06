Gianni Sperti cambia religione e rivela la verità durante l’intervista a Novella 2000, lasciando i suoi fan e i telespettatori del programma senza parole. L’opinionista infatti, durante il periodo di quarantena è rimasto da solo e ha avuto modo di riflettere sul suo percorso di vita.

L’opinionista di Uomini e Donne è rimasto chiuso in casa per diverse settimane a causa della quarantena che ha costretto l’intera Italia a rimanere il più possibile all’interno delle loro abitazioni. Gianni rimasto in casa, ha avuto molto tempo per pensare arrivando addirittura a fare un cambio drastico nella sua vita.

Gianni Sperti cambia religione

Sperti durante il periodo di quarantena durato più di un mese, è rimasto sempre chiuso all’interno della sua abitazione facendo compagnia ai suoi follower durante le giornate.

Gianni Sperti durante l’intervista a Novella 2000, ha raccontato come queste lunghe settimane di isolamento volontario in casa lo hanno cambiato ma soprattutto come le ha passate: “Sono un lupo solitario, single da anni, sto bene con me stesso. Sono riuscito a fare tante cose, pochissime dirette sui social, giusto quando me lo chiedevano i follower, un paio con Tina Cipollari. Ho letto ho scritto il mio libro, ho fatto anche un po’ di introspezione”.

L’opinionista di Uomini e Donne si mostra quindi totalmente cambiato soprattutto nel modo di vedere le cose e di riflettere, lasciando i suoi fan senza parole: “Questa quarantena ci ha fatto entrare in contatto con noi stessi, il mio passato mi ha portato a conclusioni ragionate e razionali. Ovviamente in amore non è così. Quando arriva ti travolge, ma in questo momento non è arrivato e sto bene. Diciamo che dell’amore mi piacciono molte cose, della convivenza un po’ meno”.

Quello che però ha lasciato i suoi fan e i telespettatori del programma molto stupiti, sono le dichiarazioni che Gianni ha rilasciato sul suo cambiamento interiore, confessando di aver cambiato religione durante questi lunghi mesi.

Opinionista si converte fuori da Uomini e Donne

Gianni Sperti cambia religione e lo racconta durante l’intervista a Novella 2000, spiegando: “Non sono più cattolico, sono al 50% buddista. Credo che bisogna vivere un po’ cercando di prendere il meglio trasformando le cose negative in positive”. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato e nessuno avrebbe mai scoperto se non grazie alle sue dichiarazioni.

Un gesto forte quello di Gianni Sperti nei confronti della vita e del suo cambiamento inaspettato: “La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia utile correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo intero”.