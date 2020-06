J-Ax – Tutto su di lui – Età, moglie e figlio

J-Ax è riuscito a farsi strada nel mondo della musica già da diversi decenni. Nel corso del tempo, la sua presenza nell’universo discografico e in tv è cambiata in modo radicale. Un cambiamento che l’artista ha affrontato anche dal punto di vista del look e persino nelle sue amicizie.

Storica la lite fra J-Ax e Fedez, di cui ancora non sappiamo nulla. Entrambi hanno deciso di non parlare troppo riguardo alla decisione di dividere le loro strade. Eppure, in passato i due artisti hanno collezionato un successo dietro l’altro grazie ai loro duetti.

J-Ax – Età, moglie e figlio

J-Ax nasce a Milano il 5 agosto del ’72 con il nome di Alessandro Aleotti. Fin da giovane inizia a scrivere testi rap e sceglie il suo alias, contraendo l’iniziale di Joker e l’iniziale e il finale di Alex. Nel ’92 pubblica il singolo di debutto con gli Articolo 31 e due anni dopo il primo disco in studio. Nel ’94 esce il secondo album Messa di vespiri, mentre la popolarità del gruppo cresce a dismisura. L’anno successivo il rapper si aggiudica il premio Un disco per l’estate con il suo ultimo lavoro. Dopo tanti anni al fianco dell’amico Dj Jad, il rapper decide di intraprendere la carriera di solista. Collabora però con Space One, Jake La Furia, Gué Pequeno e Marracash. Ritornerà al fianco degli Articolo 31 solo nel 2018, mentre il suo rapporto con Fedez va scemando sempre di più.

Scrittore e conduttore, J-Ax pubblica diversi testi e guida al fianco di Michelle Hunziker il talent musicale All Together Now. Prima però compare come coach in tre edizioni di The Voice of Italy e in una di Amici di Maria De Filippi in qualità di direttore artistico. Per quanto riguarda la sua vita privata, il rapper sposa Elaina Coker nel 2007 e dieci anni più tardi la coppia accoglie il primo figlio, Nicolas.