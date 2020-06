Ci sono persone che per nascita vengono alla luce all’interno di famiglie molto abbienti mentre altre devono duramente faticare per arrivare a una posizione economica stabile. L’astrologia può aiutarci a capire chi generalmente nasce sotto una buona stella finanziaria e chi no, sia per il tipo maschile che per quello femminile. In questo articolo scopriremo in particolare quali sono le donne con meno soldi dell’oroscopo: ecco la classifica.

1. La Cancro

Al primo posto tra le donne con meno soldi dell’oroscopo la nostra classifica vede la Cancro, una donna mai ricca per nascita e che nella vita per arrivare a una posizione deve certamente faticare. La tenacia e l’estrema adattabilità portano la donna Cancro ad accettare e cimentarsi in qualsiasi lavoro, anche quelli più umili. Molto oculata con le finanze la donna Cancro riesce a risparmiare gran parte di quello che ha guadagnato ma non conduce mai una vita agiata. Spesso più che avere una casa di proprietà paga l’affitto e deve sempre e comunque fare i conti per arrivare a fine mese.

2. La Vergine

Al secondo posto tra le donne con meno soldi dell’oroscopo abbiamo la Vergine. Le donne del segno sono disciplinate e rigorose ma non hanno la fortuna di nascere in famiglie particolarmente abbienti. Per questo soffrono è il loro obiettivo diventa la perfezione, il fare qualcosa al meglio per migliorare la propria condizione economica. Le donne del segno zodiacale della Vergine si pongono un obiettivo e non si fermano finché non l’hanno raggiunto, lavorano duramente e instancabilmente, sono stakanoviste che svolgono la propria attività con scrupolo sottoponendosi a ritmi di lavoro duri e serrati. Anche se lavorano fino allo sfinimento, come la Cancro arrivano al giusto punto che permette loro una vita dignitosa ma devono sempre stare attente a far quadrare i conti.

3. La Bilancia

Al terzo posto tra le donne non particolarmente ricche, almeno per quanto riguarda il discorso prettamente economico, troviamo la Bilancia. Anche le donne del segno zodiacale della Bilancia per nascita non provengono da famiglie miliardarie ma il loro tenore di vita è già più discreto rispetto a quello della Cancro e della Vergine. Le donne Bilancia non hanno infatti bisogno di massacrarsi di lavoro per migliorare la propria condizione: sono più portate a contrarre un matrimonio d’interesse!

4. La Capricorno

Altra donna che non ha un portafoglio particolarmente pieno è la Capricorno, che però è una grande lavoratrice e ha come obiettivo anche quello di accumulare ricchezza. L’essere ricchi è un obiettivo primario per i nati del Capricorno ed è un vero tasto dolente se questo non si concretizza. In tal caso la donna Capricorno è disposta a sposare un uomo solo per interesse economico.