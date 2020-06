Mara Venier – Perchè ha il gesso? – “Ci provo”

Mara Venier e il gesso: l’argomento è più che cercato dai fan della nota conduttrice italiana. La settimana scorsa, la padrona di casa di Domenica In ha rivelato infatti di aver accettato di andare in onda nonostante una brutta frattura al piede.

In quell’occasione, Mara Venier ha anche sottolineato di non essere certa di poter continuare a reggere il peso della diretta. Anche per questo fino all’ultimo momento non abbiamo avuto notizie in merito al suo ritorno nel pomeriggio domenicale di Rai 1.

Mara Venier – “Andrò in onda con il gesso”

Mara Venier ha deciso di tentare il tutto per tutto. Il dolore si fa ancora sentire, ma la conduttrice ha scelto di non saltare l’appuntamento con il suo amato pubblico. “Una frattura del cuboide“, ha sottolineato parlando della diagnosi che le è stata fatta dai medici. Zia Mara infatti è caduta dalle scale la scorsa settimana, proprio poco prima di andare in onda. “Poi metterò un tutore e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia“, ha aggiunto in queste ore. Come ricorda Adnkronos, non è la prima volta che la presentatrice si fa male durante una delle dirette.

Tanti anni fa (1995) ha avuto un piccolo incidente in studio mentre ballava con Luca Giurato e alla fine è stata costretta a mettere il gesso. All’epoca però la diagnosi è stata diversa: rottura dei legamenti del ginocchio e l’obbligo di stare seduta. “Con Giurato il ginocchio, due volte mi sono rotta le dita insomma un macello“, ha commentato Mara Venier. L’ironia però non le manca mai, così come la voglia di continuare a regalare le sue famose interviste ai telespettatori che la seguono da casa. Dovremo abituarci però a vederla meno scatenata del solito e di sicura seduta al tavolone, visto che la via per la guarigione sarà lunga e dovrà attraversare un consistente periodo di tempo.