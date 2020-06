Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 8 giugno 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 8 giugno 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana: come partirà per i 4 segni centrali dello zodiaco? Possibili contrattempi per il Leone, la Vergine ha delle difficoltà in amore. La Bilancia ha bisogno di relax, mentre per lo Scorpione occorre molta prudenza. Di seguito, le previsioni astrologiche relative a questi segni, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 8 giugno 2020: Leone

Il consiglio dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di approfittare delle stelle di questo lunedì per risolvere quelle controversie che disturbano l’intesa della coppia. In questo momento per te è importante occuparti di attività che ti appassionano e che ti regalano delle gratificazioni. Occhio alle finanze, perché Saturno contrario potrebbe provocare dei contrattempi.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 8 giugno 2020: Vergine

Secondo il famoso astrologo romano, in amore ci sono ancora delle difficoltà da superare. Prova a metterci più impegno per ritrovare l’intesa di coppia. In ambito lavorativo potresti dover fare i conti con qualche insicurezza, forse dovrai rivedere qualcosa: non tutto filerà liscio come l’olio.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 8 giugno 2020: Bilancia

Domani, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata piuttosto neutrale per ciò che concerne l’amore. Dovresti staccare la spina e rilassarti un po’. Nelle prossime ore t verrà in mente una via di uscita a un problema di lavoro che ti assilla da tempo. Cerca di gestire le tue finanze con molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 8 giugno 2020: Scorpione

Si prospetta un lunedì un po’ particolare. Come raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox, domani dovresti evitare le discussioni, specialmente nel pomeriggio. Dovresti provare a sfruttare di più le risorse che possiedi. Sul fronte lavorativo dovrai valutare con attenzione: cerca di non ripetere gli stessi sbagli del passato.