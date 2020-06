Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’8 al 14 giugno 2020 – Previsioni per tutti i segni zodiacali

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’8 al 14 giugno 2020. Curiosi di scoprire come sarà la prossima settimana secondo il famoso astrologo dei I Fatti Vostri? Leggete le seguenti previsioni astrali dedicate a tutti i segni zodiacali, tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana.

Ariete

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana vorrai ricevere alcune conferme per quanto riguarda delle questioni personali. Affronta i diretti interessati e parlarne senza timore. Venere a favore sosterrà la tua vita sentimentale. Sul lavoro stai recuperando rispetto all’anno passato, ma ci vorrà ancora del tempo per risolvere del tutto i problemi.

Toro

Ti rimetti in moto, gradualmente. La prossima estate sarà molto promettente, se hai un progetto da coltivare, qualcosa di importante da realizzare: approfittane! Sul fronte lavorativo non ti porre limiti: se c’è qualcosa da cambiare, fallo senza indugio.

Gemelli

Si prospetta un periodo molto fortunato, in cui ritroverai energia da vendere. Secondo Paolo Fox, ti lascerai alle spalle anche la tensione che ti ha tormentato negli ultimi giorni. Ci sono molti progetti in cantiere, ma ci vuole tempo per concretizzarli. Prova a mantenere la calma di fronte ai contrattempo e riposati di più.

Cancro

Sei alle porte di una settimana piuttosto faticosa, soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Se incontrerai dei problemi lungo la strada, dovrai cercare di adattarti il più possibile. Saturno in opposizione non concede tanto campo di azione. In amore qualcuno sta tenendo il piede in due scarpe.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox, la prossima settimana Giove sarà dalla tua parte: gli effetti più evidenti li vedrai da luglio fino a settembre. L’amore procede a vele spiegate. I single possono contare sulla complicità delle stelle per fare nuovi incontri.

Vergine

Ci vuole cautela, per con un cielo come questo sarà facile cadere nella tentazione di puntare il dito contro il partner. Sforzati di non riversare la tensione lavorativa nel rapporto di coppia. Forse sta per arrivare una risposta che attendevi da tempo.

Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox preannuncia un lieve miglioramento, specialmente in amore. Anche sul fronte lavorativo comincia a muoversi qualcosa: tra martedì e mercoledì dovresti avanzare una proposta.

Scorpione

Con Venere finalmente favorevole, la prossima settimana potrai recuperare energia. Inoltre, Marte e Mercurio ti aiutano a risolvere delle questioni di lavoro. Le stelle ti invitano, però, a fare attenzione alle tue finanze: non è un periodo fra i migliori!

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sei impegnato in una relazione sentimentale molto importante. Anche se sei un tipo che ama tenere il piede in due scarpe, il rapporto in cui sei coinvolto adesso ti sta prendendo molto. Non chiuderti troppo in te stesso!

Capricorno

Si prospetta una settimana piuttosto neutrale: dovresti cominciare nuovi progetti, cercare nuovi stimoli! Anche l’amore non ti regalerà grosse sorprese: se hai un rapporto conflittuale, non sono previsti miglioramenti. Le relazioni solide non vivranno degli scossoni. Cerca di non essere troppo critico sul lavoro.

Acquario

Goditi il senso di libertà che ti darà questa settimana, perché la seguente sarà più agitata e caotica. Come spiega Paolo Fox avresti voglia di cambiare la tua routine, ma troppa voglia di cambiamento potrebbe ritorcersi contro. Fai attenzione!

Pesci

La prossima settimana dovrai usare la massima cautela in amore: ci sono dei problemi ancora non superati. Forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e fare una scelta definitiva, soprattutto se non riesci a recuperare l’armonia di un tempo.