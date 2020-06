Ricetta Plumcake al limone senza burro e senza latte: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo oggi è un dolce molto semplice e veloce, soffice, adatto ad adulti e bambini, anche leggero, stiamo parlando del plum-cake al limone senza burro e senza latte.

Si tratta di un dolce che si prepara in poco tempo e che necessita di pochi ingredienti, molto semplice anche da reperire.

Un dolce ideale per la colazione o per la merenda, ma ottimo anche a fine cena, qualora aveste degli ospiti, farete una bella figura con questo dolce.

Plumcake al limone senza burro e senza latte – Ingredienti

3 uova

220 gr di zucchero

Scorza grattugiata di un limone

80 ml di succo di limone

1 fialetta di aroma limone

80 ml di acqua

120 ml di olio di semi di girasole

100 gr di amido di mais

300 gr di farina

1 bustina (16gr) di lievito per dolci

Zucchero granella q.b.

Plumcake al limone senza burro e senza latte – Preparazione

Per preparare il plumcake al limone, per prima cosa rompiamo in una ciotola le uova e iniziamo a mescolare con le fruste elettriche. Aggiungiamo lo zucchero, sempre continuando a mescolare, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso.

Aggiungiamo adesso la scorza grattugiata di un limone, il succo del limone spremuto con uno spremi agrumi, la fialetta di aroma limone e mescoliamo il tutto con le fruste elettriche.

Continuando a mescolare versiamo l’acqua, l’olio di semi di girasole, l’amido di mais e la farina un po’ alla volta. Versiamo insieme la bustina di lievito per dolci e amalgamiamo il tutto, sempre con le fruste elettriche. Una volta mescolati tutti gli ingredienti il nostro impasto è pronto.

Versiamo l’impasto in uno stampo per plumcake da circa 30 cm x 10 cm ben unto e infarinato e decoriamo con granella di zucchero in superficie.

Inforniamo il plumcake soffice al limone e lasciamo cuocere in forno ventilato, preriscaldato a 170° per circa 50 minuti oppure in forno statico, preriscaldato a 180° per 50 minuti circa.

Lasciamo intiepidire il dolce una volta cotto, dopo di che estraiamolo dallo stampo e portiamo in tavola.

Plumcake al limone senza burro e senza latte – Consigli utili

Il plumcake al limone resta morbido per almeno 3 giorni, il mio consiglio è di conservarlo in un contenitore per dolci chiuso ermeticamente, in modo che non prenda aria una volta che si sarà raffreddato.

Qualora non dovesse essere di vostro gradimento il limone, potete utilizzare anche l’arancia, del liquore, o della semplicissima vaniglia.