App Immuni, adesso è disponibile anche per i dispositivi Huawei e Honor

Gli ottimi risultati in termini di download dell’applicazione Immuni, creata dall’azienda italiana Bending Spoons sotto richiesta del governo, su una base realizzata da Google e Apple hanno fatto subito notare a diversi utenti, in particolare chi utilizza smartphone di casa Huawei e Honor, l’impossibilità di scaricare l’applicazione, con le motivazioni che sono state spiegate dalla Bending Spoons stessa attraverso il proprio sito ufficiale.

Google “viene in soccorso”

A risolvere in maniera piuttosto tempestiva la problematica ci ha pensato Google stessa, tanto che da oggi anche gli utenti che dispongono di Huawei e Honor, potranno scaricare ed utilizzare l’app per il tracciamento e la gestione per chi è positivo al Covid-19.

Ovviamente l’applicazione non è ancora funzionante per i dispositivi di questi marchi che non dispongono dei servizi Google, come tutti quelli più recenti, requisito fondamentale per far si che l’app possa venire scaricata regolarmente dal Play Store di Android: tuttavia è decisamente probabile che la casa di sviluppo nel prossimo futuro provvederà a rendere disponibile Immuni anche per lo Store di Huawei, l’AppGallery (l’equivalente della casa cinese del Play Store, creato dopo il noto “ban” che ha precluso il normale utilizzo dei Servizi Google per ordini del governo statunitense.