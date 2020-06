Calciomercato Juventus – Chiesa: offerti tre giocatori alla Fiorentina, ecco i nomi

Calciomercato Juventus – Il club bianconero continua nella trattativa serrata per convincere la Fiorentina a cedere Federico Chiesa. L’esterno offensivo della nazionale è in cima alla lista dei desideri del club fin dall’estate scorsa, e la stessa dirigenza viola ha più volte dichiarato che la permanenza a Firenze del giocatore dipende dalla volontà di quest’ultimo. Sono stati diversi i tentativi di rinnovo non andati a buon fine proprio per il forte interesse di Juventus e Inter nei confronti del ragazzo. Oggi il quotidiano toscano La Nazione riferisce della proposta di inserimento di tre calciatori nella trattativa per sbloccare l’affare.

Calciomercato Juventus – Chiesa: offerti tre giocatori alla Fiorentina

La Juventus si starebbe muovendo per adesso cercando le contropartite tecniche che potrebbero essere maggiormente gradite a Iachini e alla dirigenza viola per il progetto di ritorno alla lotta per i posti che portano in Europa. Stando a quanto riferisce La Nazione, la dirigenza bianconera avrebbe messo nelle scorse ore sul piatto i cartellini di Mattia Perin, portiere, Daniele Rugani, difensore centrale, e Rolando Mandragora, centrocampista centrale attualmente all’Udinese. Non è un mistero che la Juventus possa giostrare parecchi calciatori sul mercato per provare a portare a casa i suoi obiettivi.

Fino ad adesso, però, la dirigenza viola ha sempre risposto di voler vendere Chiesa solo di fronte ad un offerta di livello economico molto alto e senza contropartite tecniche. È probabile che a Firenze si stia ancora aspettando la decisione del ragazzo per decidere se valutare o meno queste contropartite. Secondo calciomercato.it a lasciare il posto a Chiesa potrebbe essere uno tra Douglas Costa e Bernardeschi che, per motivi diversi l’uno dall’altro hanno deluso le aspettative della piazza bianconera.