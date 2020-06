Trovare l’amore è il sogno di molti. Purtroppo non è sempre facile incontrare la persona giusta e c’è chi si affida all’oroscopo per scoprire se questa sarà la volta buona. Chi troverà l’anima gemella entro fine mese? Ecco i segni zodiacali fortunati.

Il Toro

Chi troverà l’anima gemella entro fine mese? Sicuramente il Toro, che finalmente inizia a vivere e lascia stare il passato. Per il Toro lo scorso anno, il 2019, è stato veramente drammatico in amore e lo ha passato a inseguire i fantasmi del passato. In questo 2020 il Toro non ripete gli stessi errori, lascia andare ciò che è stato ed è pronto a vivere e ad aprirsi ai sentimenti come si deve. Il Toro ha dovuto sopportare molto dolore e tanta sofferenza per la chiusura di un rapporto e per buona parte ancora di gennaio e febbraio di quest’anno è stato molto scettico sull’amore, tanto da non volersi più fidare di nessuna delle persone che ha intorno. Ora il Toro ha capito che non tutte le persone sono uguali, che nella vita succedono cose spiacevoli ma ne accadono anche di belle. Se è stato particolarmente sfortunato a incontrare persone sbagliate in passato, non significa che ora sia così. Il Toro ha grandi possibilità di incontrare l’anima gemella entro questa fine di giugno 2020.

Lo Scorpione

Chi troverà l’anima gemella entro fine mese? Tra i segni zodiacali fortunati c’è lo Scorpione, che finalmente è deciso a dare una possibilità all’amore. Nello scorso anno 2019 lo Scorpione non ne ha voluto neanche sentire parlare dell’amore, non voleva obblighi né responsabilità. Quest’anno il segno ha più coraggio e lascia aperta la porta del cuore, è pronto ad abbracciare e ad accogliere chi il destino deciderà di mandargli invece di scappare o avere un atteggiamento scostante. Lo Scorpione troverà senz’altro l’anima gemella a fine mese.

I Gemelli

Altro segno che ha buone probabilità di trovare l’anima gemella entro la fine di questo mese di giugno 2020 è quello dei Gemelli. I Gemelli l’anno scorso sono stati in crisi, alla perenne ricerca di stessi, distrutti dalle continue delusioni sentimentali fino ad arrivare a uno stato emotivo di disincanto e rassegnazione al destino avverso. Ma il destino ha in serbo qualcosa di speciale per i Gemelli che, forse, hanno già sotto gli occhi ma sono talmente distratti che non se ne accorgono. L’amore sta arrivando ma forse è già arrivato, i Gemelli devono solo aprire bene gli occhi perché cosa gli piace e cosa hanno sempre voluto è imminente e non avranno più bisogno di dissipare energie ed emozioni alla ricerca di qualcosa che non è mai giunto. I Gemelli hanno davvero in mano la chiave della felicità per fine giugno 2020.