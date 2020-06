Playstation 5, ecco la nuova data della presentazione – ecco quando ci sarà

Inizialmente previsto per il 4 giugno, ma poi posticipato dopo gli eventi accaduti negli States relativo all’assassinio di George Floyd, in segno di rispetto proprio relazionato a quanto accaduto (e sta continuando ad accadere con le proteste che non si sono ancora arrestate), lo show/presentazione della Playstation 5, la prossima console di nuova generazione di casa Sony.

La nuova data

Da pochi minuti è stata la Sony stessa a rendere ufficiale attraverso il proprio sito web e gli annessi canali social ciò che era già trapelato sui social e forum del settore videoludico: lo show di presentazione avrà inizio alle ore 22.00 del giorno 11 giugno (ora italiana). Come già anticipato, il tutto farà parte di uno show preregistrato e sarà possibile assistervi esclusivamente in streaming.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd — PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020

Le novità di Sony

La casa giapponese ha consigliato ai fans di seguire l’evento indossando un paio di cuffie, per meglio percepire le novità legate alla nuova console di gioco: alcuni rumors sostengono che questa strategia è stata creata per presentare al meglio quello che è stato definito l’Audio 3D, mentre è già noto il nuovo hard disk di tipo SSD, dispositivo in grado di garantire caricamenti fulminei dei giochi installati. Lo streaming dell’evento sarà in risoluzione 1080p a 30 fps