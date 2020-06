Al mondo esiste il bene ma purtroppo esiste anche il male per cui come esistono brave persone ci sono anche quelle malvagie e le stelle possono aiutarci a scovarle. Quali sono i segni zodiacali più cattivi? Ecco la classifica.

Lo Scorpione

Quali sono i segni zodiacali più cattivi? Qui si alzerà un coro gridando il nome di chi è al primo posto: lo Scorpione. In assoluto tra i nati del segno zodiacale dello Scorpione, ma è cosa abbastanza risaputa, si trovano le persone più cattive, malvagie e crudeli dello Zodiaco. Dagli uomini bisogna guardarsi ma dalle donne bisogna veramente scappare a gambe levate: cattive, gelose, invidiose, sembra che odino le persone perché non hanno niente da fare. Le donne del segno zodiacale dello Scorpione sono arpie peggio delle streghe, si fanno raccontare le vicende personali delle vittime ponendosi in maniera falsamente confidenziale e fiduciosa e poi spargono tutto in giro per il paese deridendole. La cattiveria qui sfiora anche l’essere senza cervello perché una persona con un po’ di sale in zucca saprebbe che seminare male non porta niente di buono al proprio tavolo.

L’Ariete

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono completamente assenti di empatia per cui predisposti alla cattiveria gratuita. Tra i nati dell’Ariete ci sono persone nocive, rabbiose e frustrate. Se notate è infatti tipico dell’Ariete essere prepotente e aggressivo. Gli Ariete emanano vibrazioni negative e rendono gli altri stressati. Il meglio di loro è la falsità: i nati del segno zodiacale dell’Ariete sono spesso accondiscendenti e cordiali ma la realtà è ben diversa. Gli Ariete sono individui pieni di invidia e livore nei confronti del prossimo e proseguono la loro strada andando avanti con elaboratissimi piani, mentre le persone per bene, le vittime della loro cattiveria, sono ferme a chiedersi il perché di tanta malvagità e restano a guardarli e ad ascoltarli con un groppo in gola.

I Gemelli

La cattiveria fa purtroppo parte dell’animo di alcuni essere umani in maniera naturale. E’ il caso degli appartenenti al segno dei Gemelli che certo non arrivano ai livelli dello Scorpione e dell’Ariete ma fanno comunque del male al prossimo senza alcuno sforzo. Gli uomini del segno non ci pensano neanche a chiedere scusa se offendono qualcuno, le donne sono infide e gelose delle altre, dato il loro non particolare fascino anche se ne sono molto convinte.

La Vergine

Anche ai nati del segno zodiacale della Vergine piace diffondere cattiveria gratuita e parlare alle spalle degli altri utilizzando informazioni personali che sono loro state confidate. Meglio essere sempre vaghi quando si parla con i Vergine e non dar mai loro corda quando iniziano a spettegolare sul conto di altre persone.