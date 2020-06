Ricetta mozzarella in carrozza: ingredienti, preparazione e consigli

La mozzarella in carrozza è un antipasto tipico della cucina campana. Il piatto consiste in fette di mozzarella racchiuse dentro due fette di pane in cassetta, le quali sono passate nell’uovo e nel latte e poi fritte. Spesso le fette farcite vengono anche passate nella farina o nel pan grattato prima della frittura. Oltre al pancarré è possibile anche usare pane casereccio.

Questa ricetta di oggi è molto sfiziosa, golosa e anche semplice da preparare, vediamo insieme cosa occorre e come prepararla.

Mozzarella in carrozza – Ingredienti

Con le seguenti dosi otterrete 24 pezzi, ovviamente regolatevi in base a quanti siete.

Pane bianco in cassetta 12 fette

Mozzarella di bufala preferibilmente del giorno prima 500 g

Sale fino q.b.

Uova grandi 5

Farina 00 100 g

Pangrattato 300 g

Per friggere:

Olio di semi di girasole 1L

Mozzarella in carrozza – Preparazione

Per preparare la mozzarella in carrozza iniziate a tagliare la mozzarella di bufala in fette dello spessore di 1 cm. Disponetele man mano su un vassoio foderato con carta assorbente e coprite con altri fogli di carta assorbente.

Pressate delicatamente con le mani, per tamponare la mozzarella e togliere l’acqua in eccesso. Se dovesse essere necessario cambiate i fogli di carta da cucina fino a che non risulterà completamente asciutta. A questo punto passate a farcire il pane. Disponete su un tagliere le fette di pane in cassetta, sistemate le fettine di mozzarella sopra, in modo da coprire l’intera superficie, ma senza farla fuoriuscire, salate e coprite ciascuna fetta con un’altra fetta di pane.

Pressate poi delicatamente con le mani per compattare il tutto. Proseguite così per tutte le altre fette di pane, fino a terminare anche la mozzarella. Rifilate poi le fette di pane farcite utilizzando un coltello, in modo da eliminare la crosta esterna. A questo punto è possibile tagliare la mozzarella in carrozza in due modi diversi. Incidendo una croce otterrete 4 quadrati da ciascuna fetta.

Per il taglio triangolare invece dovrete tagliare il pane prima a metà sulla diagonale e poi a metà sull’altra diagonale. In questo modo otterrete 4 triangoli più piccoli. Proseguite in questo modo fino a terminare tutti i pezzi. Passate adesso alla panatura. Rompete le uova in una pirofila e sbattetele con una frusta per qualche minuto.

Poi in altre due pirofile sistemate in una il pangrattato e nell’altra la farina setacciata. A questo punto passate ciascun pezzo di pane farcito prima nella farina e poi utilizzando 2 forchette nell’uovo, in modo da ricoprirli interamente. Passateli poi su un piatto per qualche secondo, così da togliere la parte di uovo in eccesso ed evitare dei grumi quando lo passerete nel pangrattato.

Trasferite su un tagliere e con la lama di un coltello pressate leggermente i bordi e la superficie in modo da uniformare la panatura e avere una forma più precisa. Se necessario passate nuovamente nel pangrattato e pressate ancora con la lama del coltello. Proseguite così per tutti gli altri pezzi e trasferiteli man mano su un vassoio foderato con carta forno.

Trasferite poi in frigorifero per circa 30 minuti.

Dopo che le mozzarelle si saranno rassodate potrete passare alla seconda panatura, passandole prima nell’uovo, poi nel piattino per togliere quello in eccesso e in ultimo nel pangrattato.

Come fatto in precedenza trasferite poi i pezzi di mozzarella in carrozza su un tagliere e con la lama di un coltello uniformate la panatura. Proseguite così per tutte le altre disponendole su un vassoio foderato con carta forno. Riponete in frigorifero a rassodare per altri 30 minuti.

Versate l’olio in un tegame e portatelo alla temperatura di 170-180° al massimo.

Immergete pochi pezzi per volta e cuocete le mozzarelle in carrozza per 1-2 minuti, girandole di tanto in tanto con una schiumarola.

Quando saranno ben dorate scolatele dall’olio e trasferitele su un vassoio foderato con carta assorbente.

Mozzarella in carrozza – Consigli utili

La mozzarella in carrozza va gustata subito, quando è ancora calda altrimenti non sarà filante.

Per preparare la mozzarella in carrozza si consiglia di utilizzare una mozzarella del giorno prima, così risulterà più asciutta.

La farina nell’impanatura serve a fare da collante all’uovo e al pangrattato.

Prestate molta attenzione al momento della frittura. Partite sempre da un olio con una temperatura di 170-180° in questo modo immergendo i pezzi si stabilizzerà intorno ai 160° e la cottura sarà uniforme.