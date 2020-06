By

Armando Incarnato ironizza sulla scelta di Giovanna Abate andata in onda durante la puntata di ieri. Il cavaliere di Uomini e Donne decide così di dire la sua in risposta alla battuta che, durante la puntata della scorsa settimana la tronista ha fatto nei suoi confronti.

Il cavaliere del trono over ha voluto fare gli auguri alla nuova coppia formata da Sammy Hassan e e Giovanna Abate che, durante la puntata di oggi registrata la scorsa settimana ha preso la sua decisione.

Armando Incarnato ironizza sulla scelta

Il cavaliere di Uomini e Donne sembra aver terminato le sue conoscenza all’interno del parterre femminile anche per quest’anno, non trovando ancora una volta la dama giusta per lui. Armando Incarnato è stato protagonista durante le ultime puntate dell’ennesima discussione con Veronica Ursida che ha deciso di abbandonare il programma di Uomini e Donne.

Durante la penultima registrazione Giovanna Abate ha lanciato una frecciatina ironica nei confronti di Sammy che ha visto protagonista lo stesso Armando.

La dama con fare scherzoso ha preso in giro le scarpe di Sammy identiche a quelle di Armando Incarnato che, sembra essersi offeso e non poco.

Un gesto che Giovanna ha fatto senza malizia ridendo con il suo corteggiatore che, ha lanciato gli stessi complimenti al cavaliere. Le scarpe però, non sembrano essere le uniche cose che accomunano i due uomini di Uomini e Donne ma anche il loro modo a tratti arrogante di fare nei confronti delle donne che gli piacciono.

Cavaliere lancia una battuta alla tronista

Armando Incarnato ironizza sulla scelta di Giovanna che è ricaduta su Sammy Hassan, lanciando una frecciatina nei suoi confronti e sulle affermazioni che aveva lanciato.

Il cavaliere ha così affermato: “A Giovà, sarà pure coatto come me…avrà pure le scarpe uguali a me. Ma alla fine l’hai scelto… ed hai fatto bene. Perché i coatti hanno un cuore enorme. Tanti auguri ragazzi e in bocca al lupo.”

Il cavaliere ha così lanciato i suoi più cari auguri nei confronti della nuova coppia che si è formata nelle ultime puntate a Uomini e Donne.