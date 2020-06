Calciomercato Napoli – Contatti in corso tra Callejon e la società per il rinnovo, ecco cosa succederà

Il calcio si è dovuto fermare per parecchie settimane a causa del coronavirus, fattore che ha fatto slittare il normale proseguo del campionato e conseguentemente anche data di inizio del prossimo calciomercato, nonchè la scadenza dei contratti oramai arrivati al loro termine. Il Napoli è tra le società che più ha dovuto far fronte a quest’ultimo fattore per quanto riguarda due calciatori simbolo della storia recente della società, ovvero Dries Mertens e Josè Callejon, entrambi originariamente in scadenza di contratto il 30 giugno, data poi prorogata fino al 31 agosto, nuova data per terminare la stagione.

L’eventualità rinnovo non è esclusa

Per quanto riguarda il belga, dopo una corte serrata da parte dell’Inter, il Napoli ha praticamente ufficializzato il rinnovo con il numero 14, mentre la situazione legata allo spagnolo è apparsa decisamente più complessa dall’inizio anche se l’oramai imminente ritorno del calcio giocato ha di fatto “riattivare” anche il lavoro della dirigenza capitanata da Aurelio De Laurentiis che dopo le parole non proprio gentili verso i due calciatori solo pochi mesi fa, ha decisamente cambiato strategia in merito.

Nel corso della recente intervista di Sky al DS azzurro Cristiano Giuntoli (che ha confermato anche l’interesse per Boga), questo ha avuto toni di apertura verso un calciatore che sembrava non aver alcuna intenzione di rinnovare il proprio rapporto con il Napoli, e sembrava anzi oramai diretto verso un ritorno in patria, sebbene il calciatore sia ben integrato anche con la città, (in riva al golfo sono nate anche le sue due figlie) e gli ultimi aggiornamenti parlano di un Callejon che avrebbe riallacciato contatti fitti con la dirigenza azzura per discutere di un eventuale rinnovo, anche solo di un anno, oltre che un non particolarmente esoso aumento del proprio ingaggio anche come segno di fiducia vista la lunga e fedele militanza con la maglia azzurra. Il Napoli sembra intenzionato a trattare, magari proprio sulle richieste di ingaggio per continuare l’avventura insieme, avventura che sembrava destinata ad interrompersi solo poche settimane fa.