Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia | L’inizio di tutto dopo Uomini e Donne

Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia Zagarrigo durante la puntata andata in onda oggi. L’ex tronista è così riuscito a portare a termine il suo percorso dopo diversi mesi ma soprattutto dopo i due mesi in cui non ha potuto partecipare al programma a causa della quarantena e delle restrizioni.

La scelta di Carlo è arrivata all’interno delle ultime puntate di Uomini e Donne come un fulmine a ciel sereno. Nessuno infatti pensava che l’ex tronista avesse la possibilità di scegliere e che dentro di lui avesse maturato una decisione tale da spingerlo a chiudere il suo percorso.

Carlo Pietropoli ha scelto Cecilia

L’ultima puntata di Uomini e Donne prima della chiusura estiva, ha visto la scelta di Carlo Pietropoli e quella di Sara Shaimi. Entrambi dopo diversi mesi sono riusciti a poter concludere il loro percorso scegliendo Carlo la sua corteggiatrice Cecilia e Sara il corteggiatore Sonny Di Meo.

Le indiscrezioni che giravano negli ultimi giorni, hanno visto la scelta di Carlo ricadere su Ginevra ma oggi, durante la puntata abbiamo potuto vedere il grandissimo colpo di scena.

Dopo diverse settimane in cui Carlo non sapeva se sarebbe tornato o meno in trasmissione e dopo i lunghi mesi di quarantena, l’ex tronista è riuscito a scegliere Cecilia Zagarrigo.

Tra i due la sintonia e la chimica sembra esserci stata fin dall’inizio nonostante le tantissime discussioni avvenute durante le puntate. Oggi Pietropoli però ha stupito tutti i telespettatori scegliendo così la corteggiatrice che per diverso tempo si è dimostrata interessata a lui e a conoscerlo fuori dal programma.

La nuova coppia uscita da Uomini e Donne però, sembra aver accorciato fin da subito le distanze caricando sui social il loro primo video insieme.

Cecilia Zagarrigo ha mentito a tutti

Durante la giornata di oggi, Cecilia si è mostrata triste e sconsolata facendo credere la non sia lei la scelta fino a quando, in concomitanza con la puntata non ha deciso di mostrarsi sulle sue storie Instagrm insieme a Carlo Pietropoli.

La nuova coppia di Uomini e Donne si è così mostrata sul profilo della ex corteggiatrice, raccontando la loro felicità di questi giorni (ricordando che la scelta è avvenuta la scorsa settimana ma mandata in onda solo oggi). Carlo ha fin da subito deciso di passare qualche giorno a casa di Cecilia, accorciando così fin da subito la distanza vivendosi giorno per giorno.